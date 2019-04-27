Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

В субботу перед Пасхой, 27 апреля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Так, в западных областях ожидаются грозы, сильные порывы, но температура воздуха будет держаться в пределах +23+26 градусов тепла.

Из-за усложнения погодных условий синоптики уже объявили на Западе штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.

Читайте также: Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз

"27 апреля в западных областях грозы, днем ​​местами шквалы ветра 15-20 метров в секунду", – сообщили синоптики.

В частности непогода накроет Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковске, Черновицкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ровненскую и Волынскую области.

Кроме того, в северных, западных, центральных и Харьковской областях еще от вчера, 26 апреля, будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Спасатели ГСЧС добавляют, что в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27-29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.



На Западе Украины объявили штормовое предупреждение из-за непогоды