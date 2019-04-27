11:35
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоды

      31 Читати новину українською
      Запад Украины накроют грозы и шквалы ветра
      Запад Украины накроют грозы и шквалы ветра / Фото из открытых источников

      В субботу перед Пасхой, 27 апреля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Так, в западных областях ожидаются грозы, сильные порывы, но температура воздуха будет держаться в пределах +23+26 градусов тепла.

      Из-за усложнения погодных условий синоптики уже объявили на Западе штормовое предупреждение – І уровень опасности, желтый.

      Читайте также: Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз

      "27 апреля в западных областях грозы, днем ​​местами шквалы ветра 15-20 метров в секунду", – сообщили синоптики.

      В частности непогода накроет Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковске, Черновицкую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ровненскую и Волынскую области.

      Кроме того, в северных, западных, центральных и Харьковской областях еще от вчера, 26 апреля, будет держаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

      Спасатели ГСЧС добавляют, что в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27-29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность – 3 уровень.


      На Западе Украины объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

      blog_ava
      На шахте в так называемой "ЛНР" произошел взрыв, есть погибшие: видео (обновлено)
      сегодня
      1438
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сегодня , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2146
      План Путина для Украины
      сегодня , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 1708
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 апреля , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 701
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      26 апреля , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 492
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      26 апреля , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 688
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Скандального врача-убийцу хотели восстановить на работе
       25 января 2016 , 20:53
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Украинский игрок стал третьим лучшим футболистом Лиги наций на своей позиции
       19 ноября 2018 , 19:33
      "Даже если Ливерпуль обыграет Сити 5:0, рискует не стать чемпионом", – экс-рекордсмен "красных" о том, почему украинец должен выиграть титул
       3 января , 17:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук