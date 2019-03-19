Каким будет лето в Украине: прогноз погоды

Лето в 2019 году будет поздним и коротким в Украине. Климатические изменения привели к тому, что жаркая пора года стала значительно короче – начинается с середины июня и заканчивается с 15 августа по 1 сентября.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова сообщила на пресс-конфренции, что в целом продолжительность лета в Украине сократилась с трех до двух месяцев.

Читайте также: Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз

В начале июня температура в западных областях Украины достигнет лишь +15+17 градусов, а в центральных областях и на востоке чуть больше – +17+19 градусов тепла.

Однако, с середины июня похолодает и возможна частая непогода. Она будет сопровождаться градом, сильными кратковременными ливнями и шквалистым ветром.

В общем, первая половина лета в Украине не подойдет для активного отдыха на море или купания в реке. Частые осадки и отсутствие жары порадуют дачников и работников сельского хозяйства.

Наше лето стало короче. Оно начинается с середины июня и заканчивается в середине августа,

– добавила Мартазинова.

При этом осень в Украине будет теплой, длинной и ранней – начнется после 15 августа.