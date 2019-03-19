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      Каким будет лето в Украине: прогноз погоды

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      Каким будет лето 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Какой будет погода летом в Украине 2019 / Фото из открытых источников

      Лето в 2019 году будет поздним и коротким в Украине. Климатические изменения привели к тому, что жаркая пора года стала значительно короче – начинается с середины июня и заканчивается с 15 августа по 1 сентября.

      Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова сообщила на пресс-конфренции, что в целом продолжительность лета в Украине сократилась с трех до двух месяцев.

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      В начале июня температура в западных областях Украины достигнет лишь +15+17 градусов, а в центральных областях и на востоке чуть больше – +17+19 градусов тепла.

      Однако, с середины июня похолодает и возможна частая непогода. Она будет сопровождаться градом, сильными кратковременными ливнями и шквалистым ветром.

      В общем, первая половина лета в Украине не подойдет для активного отдыха на море или купания в реке. Частые осадки и отсутствие жары порадуют дачников и работников сельского хозяйства.

      Наше лето стало короче. Оно начинается с середины июня и заканчивается в середине августа,
      – добавила Мартазинова.

      via GIPHY

      При этом осень в Украине будет теплой, длинной и ранней – начнется после 15 августа.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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