Яким буде літо в Україні: прогноз погоди
Літо у 2019 році буде пізнім і коротким в Україні. Кліматичні зміни призвели до того, що спекотна пора року стала значно коротшою – починається з середини червня і закінчується з 15 серпня до 1 вересня.
Завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова повідомила на прес-конфренції, що загалом тривалість літа в Україні скоротилася з трьох до двох місяців.
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На початку червня температура в західних областях України сягне лише +15+17 градусів, а в центральних областях та на сході трішки більше – +17+19 градусів тепла.
Проте, з середини червня похолодає і можлива часта негода. Вона буде супроводжуватися градом, сильними короткочасними зливами та шквальними вітрами.
Загалом, перша половина літа в Україні не підійде для активного відпочинку на морі чи купання в річці. Часті опади та відсутність спеки порадують дачників і працівників сільського господарства.
Наше літо стало коротше. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня,
– додала Мартазінова.
При цьому осінь в Україні буде теплою, довгою і ранньою – розпочнеться після 15 серпня.