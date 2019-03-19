17:48
19 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Який поважний орган Бастрикін не знайшов у Путіна. Думки росіян про Крим
      Вєсті Кремля
      21:57, 18 березня
      Вєсті. UA: Що спільного у куми Путіна та курки. Бойко вигадав як догодити народу
      Вєсті.UA
      19:34, 18 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      269 Читать новость на русском
      Яким буде літо 2019 Україна - прогноз погоди на літо від синоптика
      Якою буде погода влітку в Україні 2019 / Фото з відкритих джерел

      Літо у 2019 році буде пізнім і коротким в Україні. Кліматичні зміни призвели до того, що спекотна пора року стала значно коротшою – починається з середини червня і закінчується з 15 серпня до 1 вересня.

      Завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова повідомила на прес-конфренції, що загалом тривалість літа в Україні скоротилася з трьох до двох місяців.

      Читайте також: Якою буде погода на Великдень і травневі свята: прогноз

      На початку червня температура в західних областях України сягне лише +15+17 градусів, а в центральних областях та на сході трішки більше – +17+19 градусів тепла.

      Проте, з середини червня похолодає і можлива часта негода. Вона буде супроводжуватися градом, сильними короткочасними зливами та шквальними вітрами.

      Загалом, перша половина літа в Україні не підійде для активного відпочинку на морі чи купання в річці. Часті опади та відсутність спеки порадують дачників і працівників сільського господарства.

      Наше літо стало коротше. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня,
      – додала Мартазінова.

      via GIPHY

      При цьому осінь в Україні буде теплою, довгою і ранньою – розпочнеться після 15 серпня.

      blog_ava
      "Слуга народу 3": дата прем'єри та сюжет популярного серіалу
      сьогодні
      9160
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      сьогодні , 17:14 Нравы "ЛНР": пушечное мясо и война как схема коррупции
      Ольга Черненко 194
      Нурсултан Назарбаєв: біографія екс-президента Казахстану
      сьогодні , 16:14 Нурсултан Назарбаєв: біографія екс-президента Казахстану
      303
      Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      сьогодні , 09:00 Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду
      787
      ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові
      сьогодні , 14:01 ІТ-шники та студенти: чому ростуть ціни на оренду квартир у Львові
      1221
      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      сьогодні , 13:24 Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      610
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук