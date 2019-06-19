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      Коли в Україні спаде спека: прогноз синоптика

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      Коли спаде спека в Києві та містах України 2019 - прогноз синоптика
      Коли в Україні мине спекотна погода / Ілюстративне фото

      В Україні вже більше тижня триває шалена спека, а стовпчики термометрів подекуди сягають до +35 градусів. Проте, вже з 24-26 червня країну накриють короткочасні дощі, які принесуть з собою свіжість та легеньке похолодання.

      Синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу розповів, що загалом літо в Україні буде досить спекотним і така погода протримається аж до середини серпня.

      Цікаво знати: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      Короткочасне похолодання почнеться з 22-го червня у західних областях, де прийдуть грози та дощі. Через кілька днів така погода дійде і до інших регіонів.

      З 24-26 червня спека ледь почне спадати у центральних, західних та північних областях. Температура повітря опуститься до 27-28 градусів. Але потім знову прийде затяжна спекотна погода,
      – розповів він.

      Липень і початок серпня також будуть доволі спекотними і сонячними. Дощі ймовірні на початку другого місяця літа – 4 і 8 числа та наприкінці – 27-28 липня. Похолодання і серйозний спад температури можливий лише після 12 серпня. Тоді стовпчики термометрів опустяться до +19+22 градусів і нижче. 

      via GIPHY

      Якою буде погода у липні та серпні? Липень прийде в Україну з прохолодною погодою, але вже з 7-8 числа почнеться справжня спека. Стовпчики термометрів сягнуть +27+35 градусів. Аномальна спека протримається до кінця місяця, хоч у 20-числах можливі дощі з грозами.

      Серпень також розпочнеться спекою – +24+32 градуси, яка затримається на півтора тижня. Вже з середини місяця температура почне опускатися. Закінчиться літо в Україні прохолодною погодою і дощами.

      Загалом тривалість літа в Україні скоротилася з трьох до двох місяців. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Спека в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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