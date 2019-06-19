Коли в Україні спаде спека: прогноз синоптика

В Україні вже більше тижня триває шалена спека, а стовпчики термометрів подекуди сягають до +35 градусів. Проте, вже з 24-26 червня країну накриють короткочасні дощі, які принесуть з собою свіжість та легеньке похолодання.

Синоптик Леонід Горбань у коментарі журналістам 24 каналу розповів, що загалом літо в Україні буде досить спекотним і така погода протримається аж до середини серпня.

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Короткочасне похолодання почнеться з 22-го червня у західних областях, де прийдуть грози та дощі. Через кілька днів така погода дійде і до інших регіонів.

З 24-26 червня спека ледь почне спадати у центральних, західних та північних областях. Температура повітря опуститься до 27-28 градусів. Але потім знову прийде затяжна спекотна погода,

– розповів він.

Липень і початок серпня також будуть доволі спекотними і сонячними. Дощі ймовірні на початку другого місяця літа – 4 і 8 числа та наприкінці – 27-28 липня. Похолодання і серйозний спад температури можливий лише після 12 серпня. Тоді стовпчики термометрів опустяться до +19+22 градусів і нижче.

Якою буде погода у липні та серпні? Липень прийде в Україну з прохолодною погодою, але вже з 7-8 числа почнеться справжня спека. Стовпчики термометрів сягнуть +27+35 градусів. Аномальна спека протримається до кінця місяця, хоч у 20-числах можливі дощі з грозами.



Серпень також розпочнеться спекою – +24+32 градуси, яка затримається на півтора тижня. Вже з середини місяця температура почне опускатися. Закінчиться літо в Україні прохолодною погодою і дощами.



Загалом тривалість літа в Україні скоротилася з трьох до двох місяців. Воно починається з середини червня і закінчується у середині серпня.