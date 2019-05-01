В Україні 1 травня випав сніг: фото

У Сокирянах Чернівецької області 1 травня випав сніг з градом. Він присипав зелену траву та вже розквітлі тюльпани.

Знімками погодної аномалії поділились Facebook-користувачки Лариса Тулюлюк та Тетяна Крива. Дивіться також: Негода в Україні: у двох областях зафіксували смерч – відео На фото зображені засніжені двори біля будинків. Проте же до вечора сніг розтанув.

Сніг на Буковині//Фото: Лариса Тулюлюк

Сніг в Україні 1 травня//Фото: Лариса Тулюлюк