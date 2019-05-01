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      В Украине 1 мая выпал снег: фото

      86 Читати новину українською
      В Украине в конце весны выпал снег
      В Украине в конце весны выпал снег / Facebook-страница Татьяны Кривой

      В Сокирянах Черновицкой области 1 мая выпал снег с градом. Он присыпал зеленую траву и уже цветущие тюльпаны.

      Снимками погодной аномалии поделились Facebook-пользовательницы Лариса Тулюлюк и Татьяна Кривая.

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      На фото изображены заснеженные дворы возле домов. Однако же к вечеру снег растаял.

      Україна сніг 1 травня Чернівецька область Сокиряни погода
      Снег на Буковине//Фото: Лариса Тулюлюк

      Сніг Україна травень погода негода Чернівці
      Снег в Украине 1 мая//Фото: Лариса Тулюлюк

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      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Снег в Украине Погода Непогода в Украине
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