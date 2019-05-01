В Украине 1 мая выпал снег: фото
В Сокирянах Черновицкой области 1 мая выпал снег с градом. Он присыпал зеленую траву и уже цветущие тюльпаны.
Снимками погодной аномалии поделились Facebook-пользовательницы Лариса Тулюлюк и Татьяна Кривая.
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На фото изображены заснеженные дворы возле домов. Однако же к вечеру снег растаял.
Снег на Буковине//Фото: Лариса Тулюлюк
Снег в Украине 1 мая//Фото: Лариса Тулюлюк
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