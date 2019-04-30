20:09
30 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Негода в Україні: у двох областях зафіксували смерч – відео

      1092 Читать новость на русском
      Смерч, вид з трактора
      Смерч, вид з трактора / Facebook

      У двох областях України, Кіровоградській та Запорізькій, зафіксували небезпечне і порівняно рідкісне в українських землях природне явище — смерч. Користувачі соціальних мереж зафільмували їх та виклали в інтернет.

      Відео, зняте в селі Злинка (Кіровоградська область) на своїй сторінці у Facebook опублікував Юрій Дейкун.

      Читайте також: Очевидці зняли на відео утворення величезного торнадо в Румунії: є жертви

      "А кажуть, що у нас в Злинці не буває природних катаклізмів", – написав Юрій. 

      До слова, сміливий чоловік на тракторі під'їхав заради якісного відео майже до самісінького вихору. На щастя, без трагічних наслідків.

      Читайте також: На Україну насувається циклон з Балкан: яку погоду чекати

      Інше небезпечне відео зняли в Мелітополі (Запорізька область). Цей смерч – не настільки великий, але значної біди завдати міг.

      До слова, погода в Україні і далі буде дощовою та небезпечною. Детальніше – читайте у матеріалі 24 каналу.

      blog_ava
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні
      18184
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вызов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      сьогодні , 19:00 Вызов для страны: о судьбе украинского Facebook после выборов
      Павло Казарін 324
      На травневі свята в Києві можливі заворушення і провокації
      сьогодні , 18:30 На травневі свята в Києві можливі заворушення і провокації
      Ірина Поліщук 1296
      Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 317
      Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років
      сьогодні , 16:44 Як змінилася вартість Великодня за останні 10 років
      Яніна Ткачук 547
      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні , 15:59 Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      18183
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук