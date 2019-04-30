Непогода в Украине: в двух областях зафиксировали смерч – видео

В двух областях Украины, Кировоградской и Запорожской, зафиксировали опасное и сравнительно редкое в украинских землях природное явление — смерч. Пользователи социальных сетей сняли их и выложили в интернет.

Видео, снятое в селе Злынка (Кировоградская область) на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Дейкун.

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"А говорят, что у нас в Злынке не бывает природных катаклизмов", – написал Юрий.

К слову, смелый человек на тракторе подъехал ради качественного видео почти до самого вихря. К счастью, без трагических последствий.

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Другое опасное видео сняли в Мелитополе (Запорожская область). Этот смерч – не столь большой, но значительной беды смог бы нанести.

К слову, погода в Украине и дальше будет дождливой и опасной. Подробнее – читайте в материале 24 канала.