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      Непогода в Украине: в двух областях зафиксировали смерч – видео

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      Смерч, вид из трактора
      Смерч, вид из трактора / Facebook

      В двух областях Украины, Кировоградской и Запорожской, зафиксировали опасное и сравнительно редкое в украинских землях природное явление — смерч. Пользователи социальных сетей сняли их и выложили в интернет.

      Видео, снятое в селе Злынка (Кировоградская область) на своей странице в Facebook опубликовал Юрий Дейкун.

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      "А говорят, что у нас в Злынке не бывает природных катаклизмов", – написал Юрий.

      К слову, смелый человек на тракторе подъехал ради качественного видео почти до самого вихря. К счастью, без трагических последствий.

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      Другое опасное видео сняли в Мелитополе (Запорожская область). Этот смерч – не столь большой, но значительной беды смог бы нанести.

      К слову, погода в Украине и дальше будет дождливой и опасной. Подробнее – читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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