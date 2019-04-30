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      На Украину надвигается циклон с Балкан: какую погоду ждать

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      В Украину идет циклон с дождями и похолоданием
      В Украину идет циклон с дождями и похолоданием / Фото из открытых источников

      В Украину перемещается циклон Valentin с юго-запада Европы, который принесет с собой дождливую погоду, грозы, похолодание и сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

      Как отмечают синоптики Укргидрометцентра, циклон накроет территорию Украины уже завтра, 1 мая.

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      В Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, в южных и центральных областях – грозы, шквалы 15-20 метров в секунду,
      – отметили синоптики.

      Наталья Диденко добавила, что дожди в большинстве областей, местами возможны даже очень сильные осадки. Южная часть в среду почувствует циклон немного меньше, однако уже к вечеру и там станет больше дождей и похолодает.

      Такая дождливая погода продержится минимум до конца недели. 2 мая в большинстве областей ожидаются сильные грозы.

      via GIPHY

      Температура воздуха днем опустится до +12...+19 градусов тепла, а ночью похолодает еще больше – +5...+10 градусов. Холоднее всего будет в западных и северных областях.

      Однако, уже в субботу, 4 мая, в восточных и южных регионах стоит ожидать потепления и сухой солнечной погоды. Остальную территорию страны еще будут накрывать дожди.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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