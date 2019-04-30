Прогноз погоди на 1 травня: дощі та грози з новою силою атакують українців

Погода в Україні у середу, 1 травня, буде прохолодною, до +14 у західних регіонах, до +20 у східних. У більшості областей – дощі. Циклон Valentin, що прийде з південного заходу Європи, надасть їм нової сили й наснаги. Не зачепить хіба Південь України.

Першого травня на територію України прийде дощовий циклон Valentin – з південного заходу Європи. Тож майже у всіх областях литимуть дощі, іноді навіть сильні. Про це розповіла український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Південна частина України має шанси уникнути впливу циклон, але й там надвечір дощів побільшає.

Вітер – сильний, часто зі штормовими поривами.Т

Найхолодніше буде на Заході та Півночі: +9...+14 градусів.

Найтепліше – на Півдні та у Центрі: +15...+22 градуси.

Найбільш нестабільною температура буде на Сході: від +10 і до +20 протягом дня.

У Києві також дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодно, +11...+13.

Утім, вже з четверга, 2 травня, почне теплішати.

Прогноз погоди на середу, 1 травня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – ++11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +12…+14

Вінниця – +14…+16

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +11…+13

Суми – +12…+14

Полтава – +14…+16

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +11…+13



Прогноз погоди в Україні на 1 травня від Укргідрометцентру