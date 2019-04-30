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      Прогноз погоди на 1 травня: дощі та грози з новою силою атакують українців

      577 Читать новость на русском
      Прогноз погоди 1 травня 2019 Україна - прогноз синоптика
      Прогноз погоди на 1 травня / pinterest.com

      Погода в Україні у середу, 1 травня, буде прохолодною, до +14 у західних регіонах, до +20 у східних. У більшості областей – дощі. Циклон Valentin, що прийде з південного заходу Європи, надасть їм нової сили й наснаги. Не зачепить хіба Південь України.

      Першого травня на територію України прийде дощовий циклон Valentin – з південного заходу Європи. Тож майже у всіх областях литимуть дощі, іноді навіть сильні. Про це розповіла український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: На Україну насувається циклон з Балкан: яку погоду чекати

      Південна частина України має шанси уникнути впливу циклон, але й там надвечір дощів побільшає.

      Вітер – сильний, часто зі штормовими поривами.Т

      Найхолодніше буде на Заході та Півночі: +9...+14 градусів.

      Найтепліше – на Півдні та у Центрі: +15...+22 градуси.

      Найбільш нестабільною температура буде на Сході: від +10 і до +20 протягом дня.

      У Києві також дощі, сильний поривчастий вітер та прохолодно, +11...+13.

      Утім, вже з четверга, 2 травня, почне теплішати.

      Прогноз погоди на середу, 1 травня, у містах України:

      Ужгород – +13…+15

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – ++11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +12…+14

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +11…+13

      Погода
      Прогноз погоди в Україні на 1 травня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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