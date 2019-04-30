Прогноз погоды на 1 мая: дожди и грозы с новой силой атакуют украинцев

Погода в Украине в среду, 1 мая, будет прохладной, до +14 в западных регионах, до +20 в восточных. В большинстве областей – дожди. Циклон Valentin, который придет с юго-запада Европы, придаст им новую силу и вдохновение. Не заденет разве что юг Украины.

Первого мая на территорию Украины придет дождливый циклон Valentin – с юго-запада Европы. Поэтому почти во всех областях будут лить дожди, иногда даже сильные. Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Южная часть Украины имеет шансы избежать влияния циклона, но и там к вечеру дождей станет больше.

Ветер – сильный, часто со штормовыми порывами.Т

Холоднее всего будет на Западе и Севере: +9...+14 градусов.

Теплее всего – на Юге и в Центре: +15...+22 градуса.

Наиболее нестабильной температура будет на Востоке: от +10 и до +20 в течение дня.

В Киеве тоже дожди, сильный порывистый ветер и прохладно, +11...+13.

Впрочем, уже с четверга, 2 мая, начнет теплеть.

Прогноз погоды на среду, 1 мая, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – ++11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +12...+14

Винница – +14...+16

Одесса – +17...+19

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +11...+13

Сумы - + 12... + 14

Полтава – +14...+16

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +17...+19

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +11...+13



Прогноз погоды в Украине на 1 мая от Укргидрометцентра