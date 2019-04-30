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      Прогноз погоды на 1 мая: дожди и грозы с новой силой атакуют украинцев

      62 Читати новину українською
      Прогноз погоды 1 мая 2019 Украина - прогноз синоптика
      Прогноз погоды на 1 мая / pinterest.com

      Погода в Украине в среду, 1 мая, будет прохладной, до +14 в западных регионах, до +20 в восточных. В большинстве областей – дожди. Циклон Valentin, который придет с юго-запада Европы, придаст им новую силу и вдохновение. Не заденет разве что юг Украины.

      Первого мая на территорию Украины придет дождливый циклон Valentin – с юго-запада Европы. Поэтому почти во всех областях будут лить дожди, иногда даже сильные. Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: На Украину надвигается циклон с Балкан: какую погоду ждать

      Южная часть Украины имеет шансы избежать влияния циклона, но и там к вечеру дождей станет больше.

      Ветер – сильный, часто со штормовыми порывами.Т

      Холоднее всего будет на Западе и Севере: +9...+14 градусов.

      Теплее всего – на Юге и в Центре: +15...+22 градуса.

      Наиболее нестабильной температура будет на Востоке: от +10 и до +20 в течение дня.

      В Киеве тоже дожди, сильный порывистый ветер и прохладно, +11...+13.

      Впрочем, уже с четверга, 2 мая, начнет теплеть.

      Прогноз погоды на среду, 1 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +11...+13

      Хмельницкий – +11...+13

      Луцк – ++11...+13

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +12...+14

      Винница – +14...+16

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +11...+13

      Сумы - + 12... + 14

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +18...+20

      Донецк – +17...+19

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +15...+17

      Киев – +11...+13

      Погода
      Прогноз погоды в Украине на 1 мая от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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