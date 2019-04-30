Прогноз погоды на 1 мая: дожди и грозы с новой силой атакуют украинцев
Погода в Украине в среду, 1 мая, будет прохладной, до +14 в западных регионах, до +20 в восточных. В большинстве областей – дожди. Циклон Valentin, который придет с юго-запада Европы, придаст им новую силу и вдохновение. Не заденет разве что юг Украины.
Первого мая на территорию Украины придет дождливый циклон Valentin – с юго-запада Европы. Поэтому почти во всех областях будут лить дожди, иногда даже сильные. Об этом рассказала украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Читайте также: На Украину надвигается циклон с Балкан: какую погоду ждать
Южная часть Украины имеет шансы избежать влияния циклона, но и там к вечеру дождей станет больше.
Ветер – сильный, часто со штормовыми порывами.Т
Холоднее всего будет на Западе и Севере: +9...+14 градусов.
Теплее всего – на Юге и в Центре: +15...+22 градуса.
Наиболее нестабильной температура будет на Востоке: от +10 и до +20 в течение дня.
В Киеве тоже дожди, сильный порывистый ветер и прохладно, +11...+13.
Впрочем, уже с четверга, 2 мая, начнет теплеть.
Прогноз погоды на среду, 1 мая, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Луцк – ++11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +14...+16
Одесса – +17...+19
Николаев – +18...+20
Херсон – +18...+20
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +11...+13
Сумы - + 12... + 14
Полтава – +14...+16
Днепр – +16...+18
Запорожье – +18...+20
Донецк – +17...+19
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +11...+13
Прогноз погоды в Украине на 1 мая от Укргидрометцентра