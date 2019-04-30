Очевидці зняли на відео утворення величезного торнадо в Румунії: є жертви
На Півдні Румунії вирує негода. Разом з поривами сильного вітру та зливи автомобілісти зафільмували утворення величезного торнадо.
Торнадо вже встигло наробити чимало лиха. Автівки та фури були знесені з дороги сильним потоком повітря, повідомили на сайті "DIGI24".
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Внаслідок погодного лиха постраждали щонайменше чотири людини, їх вже доставили до лікарні. Рятувальники продовжують евакуювати людей.
Торнадо в Румунії
Торнадо на Півдні Румунії
Постраждало щонайменше чотири людини
Метеоролог Міхай Тіму пояснив, що торнадо, швидше за все, спричинили купчасто-дощові хмари. За його інформацією, на метеорологічних вимірах вітер не перевищує позначку 80-90 кілометрів на годину.