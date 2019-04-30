Очевидцы сняли на видео образование огромного торнадо в Румынии: есть жертвы
На Юге Румынии бушует непогода. Вместе с порывами сильного ветра и ливня автомобилисты сняли образование огромного торнадо.
Торнадо уже успел наделать немало бед. Машины и фуры были снесены с дороги сильным потоком воздуха, сообщили на сайте "DIGI24".
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Вследствие погодного бедствия пострадали по меньшей мере четыре человека, их уже доставили в больницу. Спасатели продолжают эвакуировать людей.
Торнадо в Румынии
Торнадо на Юге Румынии
Пострадали по меньшей мере четыре человека
Метеоролог Михай Тиму объяснил, что торнадо, скорее всего, повлекли кучево-дождевые облака. По его информации, на метеорологических измерениях ветер не превышает отметку 80-90 километров в час.