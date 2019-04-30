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      Очевидцы сняли на видео образование огромного торнадо в Румынии: есть жертвы

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      Очевидцы сняли на видео образование огромного торнадо в Румынии
      Очевидцы сняли на видео образование огромного торнадо в Румынии / Фото из социальных сетей

      На Юге Румынии бушует непогода. Вместе с порывами сильного ветра и ливня автомобилисты сняли образование огромного торнадо.

      Торнадо уже успел наделать немало бед. Машины и фуры были снесены с дороги сильным потоком воздуха, сообщили на сайте "DIGI24".

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      Вследствие погодного бедствия пострадали по меньшей мере четыре человека, их уже доставили в больницу. Спасатели продолжают эвакуировать людей.


      Торнадо в Румынии


      Торнадо на Юге Румынии

      Постраждало щонайменше чотири людини
      Пострадали по меньшей мере четыре человека

      Метеоролог Михай Тиму объяснил, что торнадо, скорее всего, повлекли кучево-дождевые облака. По его информации, на метеорологических измерениях ветер не превышает отметку 80-90 километров в час.

       

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      Теги: Жертвы Румыния
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