Очевидцы сняли на видео образование огромного торнадо в Румынии: есть жертвы

На Юге Румынии бушует непогода. Вместе с порывами сильного ветра и ливня автомобилисты сняли образование огромного торнадо.

Торнадо уже успел наделать немало бед. Машины и фуры были снесены с дороги сильным потоком воздуха, сообщили на сайте "DIGI24".

Читайте также: Пасхальная непогода прокатилась по Украине: огромный град и множество подтопленных домов

Вследствие погодного бедствия пострадали по меньшей мере четыре человека, их уже доставили в больницу. Спасатели продолжают эвакуировать людей.



Торнадо в Румынии



Торнадо на Юге Румынии



Пострадали по меньшей мере четыре человека

Метеоролог Михай Тиму объяснил, что торнадо, скорее всего, повлекли кучево-дождевые облака. По его информации, на метеорологических измерениях ветер не превышает отметку 80-90 километров в час.