Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

У суботу перед Великоднем, 27 квітня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Так, у західних областях очікуються грози, сильні пориви, але температура повітря триматиметься у межах +23+26 градусів тепла.

Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили на Заході штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

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"27 квітня у західних областях грози, вдень місцями шквали вітру 15-20 метрів за секунду", – повідомили синоптики.

Зокрема негода накриє Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Хмельницьку, Тернопільську, Рівненську та Волинську області.

Окрім того, у північних, західних, центральних та Харківській областях ще від учора, 26 квітня, триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Рятувальники ДСНС додають, що у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 27-29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека – 3 рiвень.



На Заході України оголосили штормове попередження через негоду