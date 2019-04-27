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      Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

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      Захід України накриють грози і шквали вітру
      Захід України накриють грози і шквали вітру / Фото з відкритих джерел

      У суботу перед Великоднем, 27 квітня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Так, у західних областях очікуються грози, сильні пориви, але температура повітря триматиметься у межах +23+26 градусів тепла.

      Через ускладнення погодних умов синоптики вже оголосили на Заході штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий.

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      "27 квітня у західних областях грози, вдень місцями шквали вітру 15-20 метрів за секунду", – повідомили синоптики.

      Зокрема негода накриє Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Хмельницьку, Тернопільську, Рівненську та Волинську області.

      Окрім того, у північних, західних, центральних та Харківській областях ще від учора, 26 квітня, триматиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

      Рятувальники ДСНС додають, що у зв'язку з потеплінням та очікуваними дощами, 27-29 квітня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека – 3 рiвень.


      На Заході України оголосили штормове попередження через негоду

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 Канал
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