Через негоду в Польщі затопило десятки будинків: фото наслідків стихії

У Малопольському воєводстві з берегів вийшли річки Віслока і Брень. Вода затопила будинки у містечку Домброва-Тарновська, внаслідок чого довелося евакуювати щонайменше три десятки людей.

У регіоні створено кризовий центр, у якому тимчасово розмістили людей.

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Рятувальники працюють цілодобово, вони відкачують воду із затоплених домівок та розміщують мішки з піском у тих місцях, яким загрожує підтоплення. У Підкарпатському воєводстві вода і декількох ділянках підтопила дорогу державного значення, а в містечку Сташув провалився міст.

Польщу накрила жахлива негода: фото

Dąbrowa Tarnowska. Rzeka Breń podtopiła kilkanaście domów. Rzeka w korycie, ale wciąż wysoki stan. Zdj. mieszkańcy Dąbrowy @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/xvxv3OkKnk — Marcin Kubat (@dokubata) 22 травня 2019 р.

Zalana Dąbrowa Tarnowska. fot. Paweł Topolski. Bieżące komunikaty pogodowe i sytuacja w regionie w serwisach informacyjnych @RadioKrakow https://t.co/zavzoc63RD pic.twitter.com/W67CuRcDCj — Radio Kraków (@RadioKrakow) 22 травня 2019 р.

Co najmniej 32 osoby ewakuowano z podtopionych domów w Dąbrowie Tarnowskiej i pobliskiej wsi Swarzów. Z powodu intensywnych opadów deszczu wylała tam rzeka Breń. pic.twitter.com/HUTY9OAozq — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 22 травня 2019 р.

Польські синоптики прогнозують, що сильні опади триватимуть ще й 22 травня, а покращення ситуації можна чекати лише у п’ятницю. У вівторок і середу у деяких повітах Польщі кількість опадів становила до 130 літрів на квадратний метр, що значно перевищило місячну норму.