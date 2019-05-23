Через негоду в Польщі затопило десятки будинків: фото наслідків стихії
У Малопольському воєводстві з берегів вийшли річки Віслока і Брень. Вода затопила будинки у містечку Домброва-Тарновська, внаслідок чого довелося евакуювати щонайменше три десятки людей.
У регіоні створено кризовий центр, у якому тимчасово розмістили людей.
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Рятувальники працюють цілодобово, вони відкачують воду із затоплених домівок та розміщують мішки з піском у тих місцях, яким загрожує підтоплення. У Підкарпатському воєводстві вода і декількох ділянках підтопила дорогу державного значення, а в містечку Сташув провалився міст.
Польщу накрила жахлива негода: фото
Польські синоптики прогнозують, що сильні опади триватимуть ще й 22 травня, а покращення ситуації можна чекати лише у п’ятницю. У вівторок і середу у деяких повітах Польщі кількість опадів становила до 130 літрів на квадратний метр, що значно перевищило місячну норму.