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      Через негоду в Польщі затопило десятки будинків: фото наслідків стихії

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      Негода затопила будинки в Польщі
      Негода затопила будинки в Польщі / Фото з Twitter

      У Малопольському воєводстві з берегів вийшли річки Віслока і Брень. Вода затопила будинки у містечку Домброва-Тарновська, внаслідок чого довелося евакуювати щонайменше три десятки людей.

      У регіоні створено кризовий центр, у якому тимчасово розмістили людей.

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      Рятувальники працюють цілодобово, вони відкачують воду із затоплених домівок та розміщують мішки з піском у тих місцях, яким загрожує підтоплення. У Підкарпатському воєводстві вода і декількох ділянках підтопила дорогу державного значення, а в містечку Сташув провалився міст.

      Польщу накрила жахлива негода: фото

      Польські синоптики прогнозують, що сильні опади триватимуть ще й 22 травня, а покращення ситуації можна чекати лише у п’ятницю. У вівторок і середу у деяких повітах Польщі кількість опадів становила до 130 літрів на квадратний метр, що значно перевищило місячну норму. 

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      Теги: Погода Новини Польщі Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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