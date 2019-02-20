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      На Сицилії активізувався найбільший вулкан Європи: фото і відео

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      На Сицилії активізувався найбільш діючий вулкан в Європі
      На Сицилії активізувався найбільш діючий вулкан в Європі / Фото з Twitter @chee_tarr

      В Італії активізувався найвищий вулкан Європи Етна. Аеропорт Катанія-Фонтанаросса скасував частину рейсів через хмари попелу.

      Два сектори повітряного простору аеропорту Катанії закриті, пише Express.

      Читайте також: У Росії активний вулкан викинув у небо хмару попелу майже на сім кілометрів у висоту

      Обмеження діє щодо 4 вильотів щогодини.

      Можливі затримки і незручності навіть на вильотах,
      – йдеться у повідомлення.

      Наразі невідомо чи є постраждалі.

      26 грудня на італійському острові Сицилія вкотре почав виявляти небезпечну для людей активність вулкан Етна. Місцеві мешканці відчули на собі сотні дрібних підземних поштовхів, та дивом ніхто не загинув. Влада ж переконує, що загрози насправді немає. Утім, через хмари попелу небо над Сицилією тимчасово закрили.

      Що таке вулкан Етна?Італійською Etna або Mongibello – це активний стратовулкан – тобто, такий, що складається з багатьох прошарків затверділої лави – на острові Сицилія заввишки, за різними даними, від 3326 до 3350 метрів. Тепер це найвищий та найактивніший вулкан Європи, та його точну висоту важко вказати, адже вона постійно змінюється внаслідок вивержень. Площа основи вулканічного конуса становить приблизно 1250 квадратних кілометрів.

      blog_ava
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      Теги: Виверження вулкану Стихійні лиха авіація
      Джерело: 24 Канал
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