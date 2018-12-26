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      300 поштовхів, хмари попелу, потоки лави: на Сицилії прокинувся вулкан Етна

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      На італійському острові Сицилія вкотре почав виявляти небезпечну для людей активність вулкан Етна. Місцеві мешканці відчули на собі сотні дрібних підземних поштовхів, та дивом ніхто не загинув. Влада ж переконує, що загрози насправді немає. Утім, через хмари попелу небо над Сицилією тимчасово закрили.

      Наче на пороховій діжці почуваються жителі італійської Сицилії, адже підземні поштовхи люди відчули ще за два дні до виверження. А зараз зі своїх вікон спостерігають ріки лави і стовпи чорного диму.

      Читайте також: Землетрус у Сицилії: кількість жертв значно зросла

      Кілька будинків поблизу вулкану зруйновані через землетрус, але лава до помешкань не дісталася. До того ж, покинути острів дуже складно – усі авіарейси скасовано, бо попіл від виверження заважає пілотам слідкувати за небом. Пасажири скасованих рейсів скаржаться на відсутність чіткої інформації, як довго вони будуть позбавлені можливості вилетіти.

      Етна
      Так виглядає Етна під кінець 2018 року

      Тим часом сейсмологи зафіксували вже понад 300 поштовхів, найпотужніший з яких сягнув магнітуди 5,0. Еудженіо Прівітера, директор обсерваторії на горі Етна, пояснив, що більшість з трьохсот "свіжих" поштовхів зафіксовані на невеликій глибині, по всьому периметру кратера. До слова, найпотужніший землетрус, зафіксований людьми, мав магнітуду у 9,5. Рятувальні служби ж запевняють, що людям нічого не загрожує.

      Наразі немає ризиків для жителів. Єдина проблема – це попіл. Зараз доволі вітряно, і це вже створює незручності у містечку Цафферана,
      – розповів директор з цивільної оборони регіональної сейсмічної служби Нікола Аллеруццо.

      Етна вважається найактивнішим вулканом у Європі, вдвічі потужнішим за Везувій, і прокидається часто. Попереднього разу вулкан нагадав про себе у березні 2017 року. Потужне виверження було й на початку 90-х, тоді жителі Цафферана дивом врятувалися. Історія знає куди гірші наслідки – у 122 році вулкан стер з лиця землі місто Катанья.

      Відео, як вулкан Етна вивергає тонни попелу, а вітер розносить його небом:

      Зараз майже щороку жителі Сицилії відчувають підземні поштовхи та потерпають від диму й пилу. 

      Що таке вулкан Етна? Італійською Etna або Mongibello – це активний стратовулкан – тобто, такий, що складається з багатьох прошарків затверділої лави – на острові Сицилія заввишки, за різними даними, від 3326 до 3350 метрів. Тепер це найвищий та найактивніший вулкан Європи, та його точну висоту важко вказати, адже вона постійно змінюється внаслідок вивержень. Площа основи вулканічного конуса становить приблизно 1250 квадратних кілометрів.

      про Виверження етни
      Теги: Виверження вулкану Стихійні лиха Землетрус
      Джерело: 24 канал
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