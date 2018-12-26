Землетрус у Сицилії: кількість жертв значно зросла

Кількість постраждалих від землетрусу поблизу сицилійського міста Катанія збільшилася до 10 осіб.

Про це повідомляє La Stampa.

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Раніше 24 канал писав, що у ніч проти 26 грудня на північ від сицилійської Катанії стався землетрус магнітудою 4,8. Його епіцентр був на глибині лише 1 кілометра.

Відомо, що люди постраждали здебільшого через обвали власних будинків під час землетрусу, який стався вночі. Всі постраждалі отримали незначні травми.

До слова, протягом останнього тижня на Сицилії спостерігається підвищена активність вулкану Етна. Він 24 грудня викинув хмару попелу, яка частково закрила повітряний простір. Втім, сейсмологи кажуть, що ймовірність повноцінного виверження є низькою і рівень загрози лишається стабільно "жовтим", найнижчим із можливих, і піднімати його не збираються.