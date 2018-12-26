14:20
26 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕГОДА В УКРАЇНІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Землетрус у Сицилії: кількість жертв значно зросла

      746 Читать новость на русском
      Землетрус в Сицилії: кількість жертв значно зросла
      Землетрус в Сицилії: кількість жертв значно зросла / ansa.it

      Кількість постраждалих від землетрусу поблизу сицилійського міста Катанія збільшилася до 10 осіб.

      Про це повідомляє La Stampa.

      Читайте також: Цунамі в Індонезії: рятувальники для пошуку вцілілих людей використали дрони та собак

      Раніше 24 канал писав, що у ніч проти 26 грудня на північ від сицилійської Катанії стався землетрус магнітудою 4,8. Його епіцентр був на глибині лише 1 кілометра.

      Відомо, що люди постраждали здебільшого через обвали власних будинків під час землетрусу, який стався вночі. Всі постраждалі отримали незначні травми.

      До слова, протягом останнього тижня на Сицилії спостерігається підвищена активність вулкану Етна. Він 24 грудня викинув хмару попелу, яка частково закрила повітряний простір. Втім, сейсмологи кажуть, що ймовірність повноцінного виверження є низькою і рівень загрози лишається стабільно "жовтим", найнижчим із можливих, і піднімати його не збираються.

       

      Теги: Землетрус Стихійні лиха Жертви Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      сьогодні , 13:01 Боротьба світів та систем: чому в державних медичних установах оголошують війну Уляні Супрун
      Тетяна Мартинюк 426
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      сьогодні , 14:01 Який смартфон можна вважати найкращим у 2018 році: опитування
      159
      Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      сьогодні , 12:02 Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему
      Блог Соцмережі 741
      Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
      сьогодні , 11:00 Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
      Анастасія Манюхіна 397
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      На США звалився потужний шторм: фото та відео
       29 травня , 02:20
      Підсумки тижня: Старт нової хвилі кризи призначили на 12 вересня
       8 вересня 2012 , 16:00 3
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук