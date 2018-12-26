Сицилію сколихнув землетрус: моторошні фото наслідків руйнувань

У ніч проти 26 грудня на північ від сицилійської Катанії стався землетрус магнітудою 4,8. Його епіцентр був на глибині лише 1 кілометра.

Про це повідомляє ANSA.

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Нагадаємо, 24 грудня на Сицилії почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув у небо хмару попелу, ускладнивши видимість. Тоді виверження супроводжувалося землетрусами.



Виверження вулкану Етна

26 грудня поблизу Етни зафіксували щонайменше 10 поштовхів, магнітудою не більше 2-х. Проте один поштовх мав магнітуду 3,3.



Виверження вулкану Етна

Менше з тим, землетрус завдав значних руйнувань житловому сектору на острові. Зокрема, влада вирішила закрити частину траси Катанія – Мессіна, яку зруйнувала стихія.



Землетрус на Сицилії

Наразі відомо про чотирьох простраждалих, двох з них довелось діставати з-під завалів власних будинків.



Землетрус на Сицилії

До слова, у ніч проти 23 грудня за Києвом Індонезію накрило цунамі. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау. Кількість загиблих постійно зростає, понад тисяча людей постраждали та понад 400 пропали безвісти. Понад 4,4 тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої домівки через стихію. Більше того менш ніж через 24 години після смертоносного цунамі, яке вдарило по Індонезії, країну сколихнув землетрус магнітудою 5. Це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.