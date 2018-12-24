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      Кількість загиблих від цунамі в Індонезії стрімко зросла

      173 Читать новость на русском
      Жертви масштабної стихії у Індонезії збільшуються
      Жертви масштабної стихії у Індонезії збільшуються / mirror

      Внаслідок удару цунамі по узбережжю Індонезії кількість загиблих зросла до 281, більше ніж 400 людей пропали без вісті.

      Про це повідомило видання Straits Times.

      Читайте також: В Індонезії цунамі змило в океан кількасот людей: моторошні деталі трагедії

      За останніми даними, отриманими з районів, розташованих на островах Суматра і Ява, відомо, що загинула 281 людина, близько 720 отримали поранення, ще 408 пропали без вісті,
      – представник національного Агентства з запобігання стихійним лихам Сутопо Нугрохо.

      Крім того, понад 4,4 тисячі місцевих жителів змушені були залишити свої домівки через стихію.

      Чиновник також розповів, що внаслідок цунамі були практично повністю зруйновані понад 520 будинків.

      Нагадаємо, уночі проти 23 грудня за Києвом Індонезію вразило цунамі. Фахівці припускають, що стихію могло спровокувати виверження вулкана Анак-Кракатау.

      До слова, це вже не перша стихія за останній тиждень, що вразила цю азійську країну. Зокрема, 16 грудня на сході Індонезії стався землетрус магнітудою 5,9. Також того ж дня на індонезійському острові Сулавесі прокинувся один із найбільших вулканів світу — Сопутан.

      Теги: Індонезія Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Жертви
      Джерело: 24 Канал
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