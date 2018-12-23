В Індонезії щонайменше 20 людей загинули внаслідок цунамі
Представник індонезійського Агентства з запобігання стихійним лихам Сутопо Нугрохо повідомив, що внаслідок цунамі в ніч з суботи на неділю в Індонезії щонайменше 20 людей загинули та ще 165 постраждали.
Про це Сутопо Нугрохо повідомив у своєму Twitter.
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Попередні дані щодо шкоди завданої внаслідок цунамі... 20 людей загинули, 165 постраждали, двоє вважаються зниклими без вісти. Зруйновано десятки будинків. Кількість жертв може збільшитися,
– написав він Нугрохо.
Цунамі було зафіксовано у Зондській протоці, що розділяє острови Ява і Суматра.
Щонайменше 20 людей загинуло внаслідок стихійного лиха / @safni27
За даними рятувальників, станом на 01:30 за київським часом ще двоє людей вважаються зниклими без вісти.
Кількість жертв може зростати / @safni27
Зазначається, що ймовірною причиною виникнення цунамі міг стати підводний зсув після виверження вулкана Кракатау.
Нагадаємо, що у неділю, 16 грудня, в східній провінції Індонезії Папуа стався сильний землетрус. Епіцентр був розташований приблизно за 144 км на північний захід від столиці провінції Джаяпура, а осередок землетрусу залягав на глибині 80 кілометрів.