В Індонезії щонайменше 20 людей загинули внаслідок цунамі

Представник індонезійського Агентства з запобігання стихійним лихам Сутопо Нугрохо повідомив, що внаслідок цунамі в ніч з суботи на неділю в Індонезії щонайменше 20 людей загинули та ще 165 постраждали.

Про це Сутопо Нугрохо повідомив у своєму Twitter.

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Попередні дані щодо шкоди завданої внаслідок цунамі... 20 людей загинули, 165 постраждали, двоє вважаються зниклими без вісти. Зруйновано десятки будинків. Кількість жертв може збільшитися,

– написав він Нугрохо.

Цунамі було зафіксовано у Зондській протоці, що розділяє острови Ява і Суматра.



Щонайменше 20 людей загинуло внаслідок стихійного лиха / @safni27

За даними рятувальників, станом на 01:30 за київським часом ще двоє людей вважаються зниклими без вісти.



Кількість жертв може зростати / @safni27

Зазначається, що ймовірною причиною виникнення цунамі міг стати підводний зсув після виверження вулкана Кракатау.

Gelombang pasang yang terjadi di Pantai Anyer menyebabkan beberapa hotel dan kendaraan rusak pada 22/12/2018 pukul 21.15 WIB. Ini bukan tsunami. Juga bukan disebabkan letusan Gunung Anak Krakatau. Tapi gelombang pasang karena bulan purnama. Masyarakat harap tenang. pic.twitter.com/rLYqZZqYPB — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 грудня 2018 р.

Dari 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka dan 2 orang hilang terdapat di 3 wilayah yaitu di Kabupaten Padenglang, Lampung Selatan dan Serang. Di Kabupaten Pandeglang daerah yang terdampak terdapat di Kecamatan Carita, Panimbang dan Sumur. #BeritaSonora @Sutopo_PN pic.twitter.com/7q2d13gYIn — IG : @SonoraFM92 (@SonoraFM92) 22 грудня 2018 р.

Saat air laut masuk ke hotel akibat gelombang pasang naik. Bulan purnama memang memicu naiknya tinggi muka air laut. Masyarakat mengira ada tsunami sehingga melakukan evakuasi ke perbukitan. Sekali lagi, tidak ada tsunami. Hanya gelombang laut naik. pic.twitter.com/Kql3phaomU — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 грудня 2018 р.

Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 грудня 2018 р.

Нагадаємо, що у неділю, 16 грудня, в східній провінції Індонезії Папуа стався сильний землетрус. Епіцентр був розташований приблизно за 144 км на північний захід від столиці провінції Джаяпура, а осередок землетрусу залягав на глибині 80 кілометрів.