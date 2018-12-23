В Индонезии по меньшей мере 20 человек погибли из-за цунами
Представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщил, что в результате цунами в ночь с субботы на воскресенье в Индонезии по меньшей мере 20 человек погибли и 165 пострадали.
Об этом Сутопо Нугрохо сообщил в своем Twitter.
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Предварительные данные вред причиненный в результате цунами... 20 человек погибли, 165 пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки домов. Число жертв может увеличиться,
– написал он Нугрохо.
Цунами было зафиксировано в Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате стихийного бедствия / @safni27
По данным спасателей, по состоянию на 01:30 еще два человека считаются пропавшими без вести.
Количество жертв может расти / @safni27
Отмечается, что вероятной причиной возникновения цунами мог стать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.
Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло сильное землетрясение. Эпицентр находился примерно в 144 км к юго-западу от столицы провинции Джаяпура, а очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.