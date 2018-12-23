В Индонезии по меньшей мере 20 человек погибли из-за цунами

Представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо сообщил, что в результате цунами в ночь с субботы на воскресенье в Индонезии по меньшей мере 20 человек погибли и 165 пострадали.

Об этом Сутопо Нугрохо сообщил в своем Twitter.

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Предварительные данные вред причиненный в результате цунами... 20 человек погибли, 165 пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки домов. Число жертв может увеличиться,

– написал он Нугрохо.

Цунами было зафиксировано в Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра.



По меньшей мере 20 человек погибли в результате стихийного бедствия / @safni27

По данным спасателей, по состоянию на 01:30 еще два человека считаются пропавшими без вести.



Количество жертв может расти / @safni27

Отмечается, что вероятной причиной возникновения цунами мог стать подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

Gelombang pasang yang terjadi di Pantai Anyer menyebabkan beberapa hotel dan kendaraan rusak pada 22/12/2018 pukul 21.15 WIB. Ini bukan tsunami. Juga bukan disebabkan letusan Gunung Anak Krakatau. Tapi gelombang pasang karena bulan purnama. Masyarakat harap tenang. pic.twitter.com/rLYqZZqYPB — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 грудня 2018 р.

Dari 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka dan 2 orang hilang terdapat di 3 wilayah yaitu di Kabupaten Padenglang, Lampung Selatan dan Serang. Di Kabupaten Pandeglang daerah yang terdampak terdapat di Kecamatan Carita, Panimbang dan Sumur. #BeritaSonora @Sutopo_PN pic.twitter.com/7q2d13gYIn — IG : @SonoraFM92 (@SonoraFM92) 22 грудня 2018 р.

Saat air laut masuk ke hotel akibat gelombang pasang naik. Bulan purnama memang memicu naiknya tinggi muka air laut. Masyarakat mengira ada tsunami sehingga melakukan evakuasi ke perbukitan. Sekali lagi, tidak ada tsunami. Hanya gelombang laut naik. pic.twitter.com/Kql3phaomU — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 грудня 2018 р.

Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 грудня 2018 р.

Напомним, что в воскресенье, 16 декабря, в восточной провинции Индонезии Папуа произошло сильное землетрясение. Эпицентр находился примерно в 144 км к юго-западу от столицы провинции Джаяпура, а очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.