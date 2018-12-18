К берегам Индии добрался смертельный циклон: видео

В штате Андхра-Прадеш в Индии около тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за неожиданного циклона. По меньшей мере два человека погибли.

Об этом сообщает местное издание Al Jazeera.

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Отмечается, что циклон приблизился к побережью Индии, принеся на побережье сильные дожди и ветер. В результате стихии скорость ветра достигла 120 километров в час.

Not as impressive as raining cats and dogs but the rare phenomenon of 'fish rain' was filmed in India on Monday.



Cyclone Phethai lifted them up and rained them out inland...

(video credit: Samayam Telugu)pic.twitter.com/PI5FOKCK5O — Simon King (@SimonOKing) 18 грудня 2018 р.

По сообщениям местных властей, было эвакуировано около 11 600 человек, так как их дома еще не успели отремонтировать после циклона Титле, пронесшийся по побережью в октябре этого года.