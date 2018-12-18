К берегам Индии добрался смертельный циклон: видео
В штате Андхра-Прадеш в Индии около тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома из-за неожиданного циклона. По меньшей мере два человека погибли.
Об этом сообщает местное издание Al Jazeera.
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Отмечается, что циклон приблизился к побережью Индии, принеся на побережье сильные дожди и ветер. В результате стихии скорость ветра достигла 120 километров в час.
По сообщениям местных властей, было эвакуировано около 11 600 человек, так как их дома еще не успели отремонтировать после циклона Титле, пронесшийся по побережью в октябре этого года.
Источник: 24 канал
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