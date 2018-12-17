Стихийные бедствия, потрясшие мир в 2018 году: сокрушительные пожары, землетрясения, наводнения

Ежегодно планета страдает от разрушительных стихийных бедствий. Непогода на своем пути не щадит ничего и никого, забирает миллионы жизней по всему миру, а целые города равняет с землей.

В 2018 году по Земле прокатилась череда ураганов, наводнений, штормов, тайфунов, песчаных бурь, которые унесли тысячи жизней. Пока одни страны страдали от сокрушительных пожаров, выжигавших целые регионы, другие уголки планеты всколыхнул ряд мощных землетрясений и извержений вулканов.

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Ученые отмечают, что такое количество стихийных бедствий является следствием глобального потепления и медленного уничтожения экологии Земли. Поэтому жителям мира стоит задуматься над негативными последствиями своей деятельности и беречь планету.

Журналисты 24 канала подвели жуткие итоги года и сделали подборку самых страшных стихийных катастроф, которые обрушились на мир в 2018 году.

Землетрясения

Индонезия

Когда: июль, август, сентябрь 2018 года

Где: острова Ломбок, Сулавеси и Бали

Жертвы: по меньшей мере, 2200 человек

29 июля землетрясение магнитудой свыше 6 всколыхнуло остров Ломбок, где проживают более 3 миллионов людей. Число жертв землетрясения составляло 12 человек, еще 40 пострадали. От подземных толчков пострадали сотни тысяч зданий.

5 августа Индонезию всколыхнуло очередное землетрясение магнитудой 7. В результате стихии, погибли по меньшей мере 350 человек. На этот раз, кроме острова Ломбок, землетрясение зацепило еще и Бали, а толчки ощущались и на острове Ява. Тысячи людей на острове были эвакуированы из зданий в приюты на открытой местности.

Turut mendoakan yang terbaik kami panjatkan untuk seluruh warga Lombok yang terkena dampak gempa, sudah 104x gempa terjadi, stay safe and always pray

Bantuan terus mengalir dari berbagai pihak juga kedutaan negara tetangga.#lombok #prayforlombok pic.twitter.com/SCVJ8qG8aO — Bung Tani Indonesia (@Dolley_Agri) 29 липня 2018 р.

Самая масштабная стихия обрушилась на Индонезию 28 сентября. Сначала на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой в 7,7 – эпицентр был неподалеку от побережья, рядом с городом Палу.

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Вслед за подземными толчками город, где проживает около 350 тысяч человек, накрыла шестиметровая волна цунами. Погибли по меньшей мере 1760 человек, тысячи пострадали. Стихия разрушила 66 тысяч домов, а часть острова превратила в свалки и массовое захоронение местных жителей.

Известно, что украинцев не было среди погибших и пострадавших в результате землетрясения и цунами в Индонезии.

Япония

Когда: сентябрь 2018 года

Где: остров Хоккайдо

Жертвы: 44 человека

5 сентября в Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6. Оно унесло жизни по меньшей мере четырех десятков человек и не менее 100 пострадавших.

Кроме того, из-за подземных толчков произошли оползни земли в трех районах острова, а также обрушения зданий. Были повреждены дороги, а без света остались около 3 миллионов домов – из-за отключения всех четырех теплоэлектростанций в Хоккайдо.



Последствия землетрясения и оползней в Японии

Гаити

Когда: октябрь 2018 года

Где: Гаити

Жертвы: 11 человек

Ночью 7 октября у берегов Гаити произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. Погибли по меньшей мере одиннадцать человек. Стихия разрушила много зданий, десятки людей оказались под завалами.

Это землетрясение стало самым сильным в регионе за последние восемь лет.

Пожары

Калифорния

Когда: ноябрь 2018 года

Где: Калифорния, США

Жертвы: 11 человек

9 ноября на севере американского штата Калифорния вспыхнул крупный лесной пожар. Власти эвакуировали более 20 тысяч местных жителей, которым угрожала опасность. Жертвами стихии стали по меньшей мере 97 человек, еще несколько сотен пострадали.

Стихия уничтожила более 12 тысяч зданий и целый звездный городок Парадайз, что в переводе с английского означает "Рай", жителями которого были знаменитые актеры, певцы, модели.

Here's the latest in the California wildfires #CampFire



️ 1,011 people are missing

️ Death toll rises to 71

️ Trump blames fires on "poor management"



MORE: https://t.co/IMCj56lKzK pic.twitter.com/JxpCqEpIPQ — Complex (@Complex) 17 листопада 2018 р.

Среди пострадавших от стихии были и украинцы: мать и дочь огонь едва не застал в их авто. Им удалось сбежать из округа, когда пламя только начало бурлить.

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Калифорнийские пожары нанесли ущерб на сумму свыше 2,975 миллиардов долларов. Кроме того, из-за огня качество воздуха в зоне стихийного бедствия было даже хуже, чем в городах Индии и Китая.

Этот пожар назвали самым крупным в истории штата Калифорния.

Греция

Когда: июль 2018 года

Где: Греция

Жертвы: 87 человек

23 июля вблизи Афин в Греции вспыхнул масштабный лесной пожар. Стихия унесла жизни по меньшей мере 87 человек, еще около 200 получили ожоги и травмы.

Больше всего от огня пострадал курорт Мати. Там на одной из вилл нашли тела 24 человек. Жертвы стихии сгорели заживо в домах и автомобилях во время попыток спастись. Среди них – много детей.



Масштабный пожар в Греции

Стихия уничтожила на своем пути леса, фермы, сотни домов и автомобилей. 24 июля власти Греции объявили трехдневный траур по погибшим в результате пожара.

В эпицентре стихийного бедствия оказался украинский депутат, председатель Комитета ПАСЕ по вопросам культуры Владимир Арьев с женой. По его словам, они еле выбрались оттуда.

Наводнения

Италия и Франция

Когда: октябрь 2018 года

Где: Сицилия, Сардиния, Франция

Жертвы: почти 30 человек

3 ноября в Сицилии начались сильные дожди, которые вызвали масштабное наводнение. Из-за непогоды на Сицилии и Сардинии итальянские власти объявили красный уровень опасности. От наводнения погибли 17 человек.

Из-за сильных дождей и наводнений произошли масштабные оползни в горах Италии.

С 14 на 15 октября на юге Франции начались масштабные наводнения, спровоцированные сильными ливнями. Из-за стихии погибли по меньшей мере 13 человек.

Наводнения оставили без электричества десятки тысяч домов, а улицы городов превратились в реки.

At least 13 people have died after flash flooding hits France's Aude valley, where three months' worth of rain fell in six hours overnight https://t.co/Sth11etWhu pic.twitter.com/9chWgx3VYc — CNN Breaking News (@cnnbrk) 15 жовтня 2018 р.

Ураганы

"Майкл" и "Флоренс" в США

Когда: сентябрь, октябрь 2018 года

Где: США

Жертвы: 70 человек

Утром 14 сентября 2018 года Восточного побережья США достиг ураган "Флоренс". Больше всего от стихии пострадали штаты Вирджиния, Южная Каролина и Северная Каролина. Там было объявлено чрезвычайное положение.

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Жертвами стихии стали 37 человек. Непогода принесла с собой мощные шквалы ветра, который сгибал деревья до земли, срывал вывески, разбивал не забитые фанерой окна. Улицы городов, расположенных в прибрежной зоне, были затоплены океанской водой.

Через месяц на восточное побережье США обрушился новый мощный ураган "Майкл". 10 октября он достиг штата Флорида, а затем пронесся по Джорджии, Вирджинии и Северной Каролине. Скорость ветра в эпицентре стихии достигала 250 километров в час.

В результате стихии погибли по меньшей мере 33 человека, были разрушены тысячи домов. Власти Соединенных Штатов оценили убытки, нанесенные стихией, в 50 миллиардов долларов.

Шторм "Майкл" стал самым мощным ураганом, который достиг северо-западного побережья штата Флорида за всю историю наблюдений с 1851 года.

"Лесли", Португалия

Когда: октябрь 2018 года

Где: Португалия

Пострадавшие: 27 человек

14 октября на Португалию обрушился мощный ураган "Лесли". Больше всего от стихии пострадали регион вокруг столицы Лиссабона, а также центральные регионы в Лейрии и Коимбре.

Из-за урагана пострадали 27 человек, несколько сотен людей были вынуждены покинуть свои дома, 300 тысяч домов остались без электроэнергии. Сильная стихия вырывала деревья, были повреждены десятки автомобилей, а волны на океане достигали нескольких метров.

Тайфуны

"Джеби" в Японии

Когда: сентябрь 2018 года

Где: Япония

Жертвы: по меньшей мере 10 человек

4 сентября Японию атаковал тайфун "Джеби". Непогода принесла в страну сильные дожди и мощный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли серьезные перебои.

Непогода унесла жизни по меньшей мере 10 человек, еще свыше 300 человек пострадали. Более миллиона человек остались без электроэнергии. Тайфун назвали самым сильным за последние 25 лет.

Тайфун "Джеби" в Японии: смотрите видео

Извержения вулканов

Фуэго в Гватемале

Когда: июнь 2018 года

Где: Гватемала

Жертвы: более 100 человек

4 июня в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго. Это извержение признали одним из сильнейших за последние годы. В целом от стихии погибли 109 человек, несколько тысяч человек пришлось эвакуировать из близлежащих районов.

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В небо стали взлетать черные столбы дыма, а пеплом накрыло окрестные села и города. Лава начала вытекать из кратера, уничтожала дома и сжигала людей на своем пути.