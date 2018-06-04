В Гватемале произошло мощное смертельное извержение вулкана: страшные кадры

В Гватемале бурлит вулкан Фуэго, его жертвами уже стали по меньшей мере семь человек. Еще около 300 человек получили ранения.

Об этом сообщает ВВС.

Как отметили местные чрезвычайники, поток лавы вышел из своего русла и направился на села. Лава уничтожает дома и сжигает людей на своем пути.

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Жертв может быть больше, поскольку спасатели не смогли добраться до одного из сел. Они подозревают, что там также есть погибшие.

Фуэго является одним из самых активных вулканов Гватемалы. Его высота составляет 3700 метров. В этом году он извергается уже второй раз. Местные эксперты отмечают, что это самое сильное извержение вулкана с 1974 года.

Извержение вулкана в Гватемале:

Please I beg you to pray for my country Guatemala, a volcano erupted today and hundreds of people lost their homes and have severe injuries



Already 6 deaths confirmed, please pray #VolcánDeFuego



pic.twitter.com/MNxFVpShod — Gab (@taephonista) 4 червня 2018 р.

Guatemala Volcano Eruption:

- At least seven dead and dozens injured after Fuego Volcano Erupts

- At least 3,000 people evacuated due to eruption

- La Aurora Airport in Guatemala City has been shut down due to ash pic.twitter.com/BgVj971QDY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 червня 2018 р.

Video: At least seven dead and dozens injured after Fuego Volcano erupts in Guatemala. pic.twitter.com/0btKz7HfSY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 червня 2018 р.