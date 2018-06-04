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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Гватемалі трапилося потужне смертельне виверження вулкану: страхітливі кадри

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У Гватемалі вирує вулкан Фуего, його жертвами вже стали щонайменше семеро людей. Ще близько 300 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначили місцеві надзвичайники, потік лави вийшов зі свого русла та направився на села. Лава знищує будинки та спалює людей на своєму шляху.

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Жертв може бути більше, оскільки рятувальники не змогли добратися до одного з сіл. Вони підозрюють, що там також є загиблі.

Фуего є одним з найактивніших вулканів Гватемали. Його висота становить 3700 метрів. Цьогоріч він вивергається вже вдруге. Місцеві експерти зазначають, що це найсильніше виверження вулкану з 1974 року.

Виверження вулкану в Гватемалі:

 

Теги: Фотоновини виверження вулкану Жертви
Джерело: 24 Канал
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