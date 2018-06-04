У Гватемалі трапилося потужне смертельне виверження вулкану: страхітливі кадри
У Гватемалі вирує вулкан Фуего, його жертвами вже стали щонайменше семеро людей. Ще близько 300 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє ВВС.
Як зазначили місцеві надзвичайники, потік лави вийшов зі свого русла та направився на села. Лава знищує будинки та спалює людей на своєму шляху.
Читайте також: Небезпечна краса природи: на Гаваях вивергається вулкан
Жертв може бути більше, оскільки рятувальники не змогли добратися до одного з сіл. Вони підозрюють, що там також є загиблі.
Фуего є одним з найактивніших вулканів Гватемали. Його висота становить 3700 метрів. Цьогоріч він вивергається вже вдруге. Місцеві експерти зазначають, що це найсильніше виверження вулкану з 1974 року.
Виверження вулкану в Гватемалі:
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі