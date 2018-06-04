У Гватемалі трапилося потужне смертельне виверження вулкану: страхітливі кадри

У Гватемалі вирує вулкан Фуего, його жертвами вже стали щонайменше семеро людей. Ще близько 300 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначили місцеві надзвичайники, потік лави вийшов зі свого русла та направився на села. Лава знищує будинки та спалює людей на своєму шляху.

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Жертв може бути більше, оскільки рятувальники не змогли добратися до одного з сіл. Вони підозрюють, що там також є загиблі.

Фуего є одним з найактивніших вулканів Гватемали. Його висота становить 3700 метрів. Цьогоріч він вивергається вже вдруге. Місцеві експерти зазначають, що це найсильніше виверження вулкану з 1974 року.

Виверження вулкану в Гватемалі:

Please I beg you to pray for my country Guatemala, a volcano erupted today and hundreds of people lost their homes and have severe injuries



Already 6 deaths confirmed, please pray #VolcánDeFuego



pic.twitter.com/MNxFVpShod — Gab (@taephonista) 4 червня 2018 р.

Guatemala Volcano Eruption:

- At least seven dead and dozens injured after Fuego Volcano Erupts

- At least 3,000 people evacuated due to eruption

- La Aurora Airport in Guatemala City has been shut down due to ash pic.twitter.com/BgVj971QDY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 червня 2018 р.

Video: At least seven dead and dozens injured after Fuego Volcano erupts in Guatemala. pic.twitter.com/0btKz7HfSY — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 червня 2018 р.