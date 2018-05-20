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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Небезпечна краса природи: на Гаваях вивергається вулкан

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Рай на Гавайях за кілька тижнів перетворився на пекло, а все через виверження вулкану Кілауеа. Наразі земля на Гаваях розколюється і горить, а потоки лави стікають на кілька кілометрів з гори.

Виверження вулкану Кілауеа на Гавайях на кадрах виглядає дуже видовищно. А от у безпосередній близькості до цього вогняного гіганта перебувати неабияк небезпечно.

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Це зрозумів місцевий житель, який став першою жертвою виверження Кілауеа, що триває вже понад два тижні. Він сидів на балконі власного будинку, коли йому на ногу впав шматок лави.

Лава потрапила на гомілку. Частина його ноги з того місця і до низу пошкоджена. Пораненого чоловіка вже доправили до лікарні, де надають медичну допомогу,
– прокоментував представник округу Гаваї Джанет Снайдер.

А фахівці розповідають, що активність вулкану зростає. Потоки лави, які вивергає вулкан, перекрили два великі шляхи виїзду з місцевих поселень. Влада направила в уражені зони бульдозери, аби розчистити дороги.

Крім того, на острові відкрилися 22 нові вулканічні розколини, а напередодні Кілауеа вивергнув стовбур диму висотою до 3 тисяч метрів. Вулканологи попереджають, що наступні викиди газу і попелу у висоту можуть сягнути 9 тисяч метрів і це ускладнить повітряну навігацію.З уражених територій вже вивезли 2 тисячі людей, ще 10 тисяч очікують на евакуацію. Лава зруйнувала 30 будинків. Президент США оголосив Гаваї зоною лиха.

Виверження вулкану на Гаваях
Виверження вулкану на Гаваях

Але страшна сила Кілауеа лякає не всіх. І місцеві, і туристи не втрачають можливість зробити "селфі з грізним вулканом", а в Youtube навіть створили канал, де ведуть пряму трансляцію виверження.

Теги: виверження вулкану Надзвичайні ситуації Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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