Опасная красота природы: на Гавайях извергается вулкан

Рай на Гавайях за несколько недель превратился в ад, а все из-за извержения вулкана Килауэа. Сейчас земля на Гавайях раскалывается и горит, а потоки лавы стекают на несколько километров с горы.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях на кадрах выглядит очень зрелищно. А вот в непосредственной близости от этого огненного гиганта находиться очень опасно.

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Это понял местный житель, который стал первой жертвой извержения Килауэа, которое длится уже более двух недель. Он сидел на балконе собственного дома, когда ему на ногу упал кусок лавы.

Лава попала на голень. Часть его ноги с того места и до низа повреждена. Раненого мужчину уже доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь,

– прокомментировал представитель округа Гавайи Джанет Снайдер.

А специалисты говорят, что активность вулкана растет. Потоки лавы, которые извергает вулкан, перекрыли два больших пути выезда из местных поселений. Власти направили в пораженные зоны бульдозеры, чтобы расчистить дороги.



Кроме того, на острове открылись 22 новые вулканические трещины, а накануне Килауэа изверг столб дыма высотой до 3 тысяч метров. Вулканологи предупреждают, что следующие выбросы газа и пепла в высоту могут достичь 9 тысяч метров и это осложнит воздушную навигацию. С пораженных территорий уже вывезли 2 тысяч человек, еще 10 тысяч ожидают эвакуации. Лава разрушила 30 домов. Президент США объявил Гавайи зоной бедствия.



Извержение вулкана на Гавайях

Но страшная сила Килауэа пугает не всех. И местные, и туристы не упускают возможность сделать "селфи с грозным вулканом", а в Youtube даже создали канал, где ведут прямую трансляцию извержения.