В Индонезии "проснулся" местный вулкан: украинцам советуют быть осторожными

В отечественном МИД украинским гражданам советуют быть бдительными и осторожными во время посещения города Джокьякарта в провинции Восточная Ява. Там активизировался местный вулкан Мерапи.

Украинским отдыхающим в Индонезии советуют проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения этого региона Республики Индонезия и воздерживаться от приближения к вулкану на расстояние менее 5 километров. Об этом говорится в сообщении консульской службы Украины.

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Кроме этого, там рекомендуют отслеживать сообщения местных служб о развитии ситуации, в том числе относительно ее влияния на расписание движения авиационного транспорта. Отмечается, что оно может меняться.

В случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, департамент консульской службы МИД рекомендует обращаться в посольство Украины в Индонезии.

Добавим, что накануне власти Индонезии распорядились эвакуировать людей, которые живут в радиусе пяти километров возле вулкана, а в Джокьякарте закрыли аэропорт.

К слову, вулкан Мерапи на густонаселенном острове Ява является одним из самых активных в Индонезии. В результате серии его извержений в 2010 году погибли более 350 человек.