21:44
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Индонезии "проснулся" местный вулкан: украинцам советуют быть осторожными

131 Читати новину українською
Украинцам рекомендуют быть осторожными в Индонезии из-за активизации вулкана
Украинцам рекомендуют быть осторожными в Индонезии из-за активизации вулкана / ua.news

В отечественном МИД украинским гражданам советуют быть бдительными и осторожными во время посещения города Джокьякарта в провинции Восточная Ява. Там активизировался местный вулкан Мерапи.

Украинским отдыхающим в Индонезии советуют проявлять повышенную бдительность и осторожность во время посещения этого региона Республики Индонезия и воздерживаться от приближения к вулкану на расстояние менее 5 километров. Об этом говорится в сообщении консульской службы Украины.

Читайте также: Сильнейшая пыльная буря в Индии за последние 20 лет: сотни жертв

Кроме этого, там рекомендуют отслеживать сообщения местных служб о развитии ситуации, в том числе относительно ее влияния на расписание движения авиационного транспорта. Отмечается, что оно может меняться.

В случае возникновения обстоятельств, требующих незамедлительного консульского реагирования, департамент консульской службы МИД рекомендует обращаться в посольство Украины в Индонезии.

Добавим, что накануне власти Индонезии распорядились эвакуировать людей, которые живут в радиусе пяти километров возле вулкана, а в Джокьякарте закрыли аэропорт.

К слову, вулкан Мерапи на густонаселенном острове Ява является одним из самых активных в Индонезии. В результате серии его извержений в 2010 году погибли более 350 человек.

 

Теги: Новости Украины Индонезия извержение вулкана
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 11 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 283
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
294
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 472
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1299
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 222
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук