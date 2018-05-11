В Індонезії "прокинувся" місцевий вулкан: українцям радять бути обережними

У вітчизняному МЗС українським громадянам радять бути пильними та обережними під час відвідин міста Джог’якарта у провінції Східна Ява. Там активізувався місцевий вулкан Мерапі.

Українським відпочивальникам в Індонезії радять проявляти підвищену пильність та обережність під час відвідання цього регіону Республіки Індонезія та утримуватися від наближення до вулкану на відстань менше, ніж 5 кілометрів. Про це йдеться у повідомленні консульської служби України.

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Окрім цього, там рекомендують відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації, у тому числі щодо її впливу на розклад руху авіаційного транспорту. Зазначається, що він може змінюватися.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, департамент консульської служби МЗС рекомендує звертатися до посольства України в Індонезії.

Додамо, що напередодні влада Індонезії розпорядилася евакуювати людей, які живуть у радіусі п’яти кілометрів біля вулкана, а в Джоґ’якарті закрили аеропорт.

До слова, вулкан Мерапі на густонаселеному острові Ява є одним із найактивніших в Індонезії. Внаслідок серії його вивержень у 2010 році загинули понад 350 людей.