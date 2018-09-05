В Японии остров Хоккайдо всколыхнуло землетрясение

В среду, 5 сентября, в Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла.

Об этом сообщили в Геологической службе США.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 26 километрах от города Титосэ и в 47 километрах к юго-востоку от города Саппоро.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 31 километра.

На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, 4 сентября Японию атаковал тайфун "Джеби". Непогода принесла в страну сильные ливни и сильный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли сильные перебои.