В Японии остров Хоккайдо всколыхнуло землетрясение
В среду, 5 сентября, в Японии на острове Хоккайдо произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла.
Об этом сообщили в Геологической службе США.
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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 26 километрах от города Титосэ и в 47 километрах к юго-востоку от города Саппоро.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 31 километра.
На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Напомним, 4 сентября Японию атаковал тайфун "Джеби". Непогода принесла в страну сильные ливни и сильный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли сильные перебои.
Источник: 24 Канал
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