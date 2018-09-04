Мощный тайфун "Джеби" накрыл Японию: шокирующие фото и видео
На Японию обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун "Джеби" во вторник, 4 сентября . Непогода принесла в страну сильные дожди и мощный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли сильные перебои.
Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети.
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Из-за тайфуна в Японии отменены 700 внутренних авиарейсов, временно прекратили железнодорожное сообщение, а без света остается более 350 тысяч домов.
Отмечается, что тайфун движется в северном направлении, в сторону крупнейшего острова страны Хонсю. Сила ветра составляет 160 километров в час и местами достигает 215 километров в час. Он сносит на своем пути кровли зданий, автомобили и даже прочные металлические конструкции.
Пока известно, что из-за непогоды погибли по меньшей мере 2 человека.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал жителей наиболее уязвимых территорий запада страны к заблаговременной эвакуации. Сейчас было эвакуировано около 300 тысяч человек, из которых 280 тысяч - из портового города Кобе.
Как предупреждает погодная служба Японии, "Джеби" может вызвать оползни, наводнения и торнадо в стране.
Смотрите видео тайфуна в Японии:
Тайфун "Джеби"в Японии: видео