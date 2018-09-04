Мощный тайфун "Джеби" накрыл Японию: шокирующие фото и видео

На Японию обрушился самый мощный за последние 25 лет тайфун "Джеби" во вторник, 4 сентября . Непогода принесла в страну сильные дожди и мощный ветер, из-за которых люди остались без электричества, а в транспортном сообщении произошли сильные перебои.

Соответствующие фото и видео публикуют очевидцы в сети.

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Из-за тайфуна в Японии отменены 700 внутренних авиарейсов, временно прекратили железнодорожное сообщение, а без света остается более 350 тысяч домов.

Отмечается, что тайфун движется в северном направлении, в сторону крупнейшего острова страны Хонсю. Сила ветра составляет 160 километров в час и местами достигает 215 километров в час. Он сносит на своем пути кровли зданий, автомобили и даже прочные металлические конструкции.

Пока известно, что из-за непогоды погибли по меньшей мере 2 человека.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал жителей наиболее уязвимых территорий запада страны к заблаговременной эвакуации. Сейчас было эвакуировано около 300 тысяч человек, из которых 280 тысяч - из портового города Кобе.

Как предупреждает погодная служба Японии, "Джеби" может вызвать оползни, наводнения и торнадо в стране.

Смотрите видео тайфуна в Японии:

Тайфун "Джеби"в Японии: видео

Pray for Japan everyone. Typhoon Jebi the strongest typhoon yet since 1993 is hitting their country. pic.twitter.com/zkhN6MHtai — Neil Jed Castro (@neiljedcastro) 4 вересня 2018 р.

Japan’s summer of #climate hell continues: Country just hit by strongest typhoon in 25 years with 1 million people evacuating - and that's after historic floods killed 200 people, landslides, a record-breaking heatwave and millions sufferinghttps://t.co/zCh89BczhX #jebi pic.twitter.com/rnIsow6IoJ — Assaad Razzouk (@AssaadRazzouk) 4 вересня 2018 р.

Me and my mother landed at this airport in Osaka a couple days ago and now its all under water because of typhoon jebi. We just left osaka in time, hope everybody there is ok! ️ pic.twitter.com/LPH20E7NZ7 — GARMIANI (@GARMIANI_) 4 вересня 2018 р.

Typhoon Jebi reaches Japan - the strongest storm to hit in 25 years https://t.co/ZR6xC2sZo7 pic.twitter.com/lAiL0lHERs — Stuff (@NZStuff) 4 вересня 2018 р.

One Million Told To Evacuate As Typhoon Jebi Hits Japan.

Heavy rainfall, giant waves, and 135mph winds have attacked Japan during Typhoon Jebi – the worst storm to have hit the country in 25 years.#Japan#Jebihttps://t.co/I9711RMViI pic.twitter.com/uyfOSxo18q — Mushy (@mushtaqsoc) 4 вересня 2018 р.

This semi-truck was flipped on its side and crashed into the side of a bridge as Typhoon Jebi slammed the southern coast of Japan, the strongest typhoon to make landfall there in 25 years https://t.co/uW6eXB4Emm pic.twitter.com/2VDt6Ibqdw — CNN (@CNN) 4 вересня 2018 р.

Breaking: Major damage reported after Typhoon Jebi strikes Japan. pic.twitter.com/LvBxwhExHG — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 4 вересня 2018 р.