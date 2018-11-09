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      Норвегию всколыхнуло сильнейшее в истории страны землетрясение

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      Норвегию всколыхнуло сильное землетрясение
      Норвегию всколыхнуло сильное землетрясение / Фото из открытых источников

      Вблизи берегов острова Ян-Майен в Норвегии произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эти подземные толчки признали сильнейшими, зарегистрированными в истории страны.

      Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.

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      Землетрясение произошло около 3 ночи в пятницу, 9 ноября. Эпицентр его толчков находился на расстоянии 125 километров от острова Ян-Майен.

      На острове на время землетрясения было 18 человек – работники метеорологической службы и военнослужащие вооруженных сил. Никто из людей не пострадал. Они также рассказали, что после того, как их разбудило землетрясение, они находились в шоковом состоянии.

      Землетрясение имело магнитуду 6,8 и считается самым сильным из зафиксированных когда-либо на территории Норвегии. Предыдущее произошло в районе острова Ян-Майен в 2012 году и имело магнитуду 6,6.

      Напомним, в ночь на 4 ноября в Ионическом море возле берегов Греции произошли три землетрясения магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9. Все подземные толчки произошли в течение получаса. В результате стихии на острове Закинф было нарушено электроснабжение, а на островке Строфадиа частично обвалился монастырь Преображения Господня.

      Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Норвегия
      Источник: 24 Канал
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