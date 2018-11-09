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      Норвегію сколихнув найсильніший в історії країни землетрус

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      Норвегію сколихнув сильний землетрус
      Норвегію сколихнув сильний землетрус / Фото з відкритих джерел

      Поблизу берегів острова Ян-Маєн у Норвегії стався землетрус магнітудою 6,8. Ці підземні поштовхи визнали найсильнішими, зареєстрованими в історії країни.

      Про це повідомляє норвезьке видання Aftenposten.

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      Землетрус стався близько 3 ночі у п’ятницю, 9 листопада. Епіцентр його поштовхів перебував на відстані 125 кілометрів від острова Ян-Маєн.

      На острові на час землетрусу було 18 людей – працівники метеорологічної служби та військовослужбовці збройних сил. Ніхто з людей не постраждав. Вони також розповіли, що після того як їх розбудив землетрус, вони перебували в шоковому стані.

      Землетрус мав магнітуду 6,8 і вважається найсильнішим з зафіксованих коли-небудь на території Норвегії. Попередній також стався в районі острова Ян-Маєн у 2012 році і мав магнітуду 6,6.

      Нагадаємо, в ніч на 4 листопада в Іонічному морі біля берегів Греції сталися три землетруси магнітудою 3,5, 4,7 і 4,9. Усі підземні поштовхи сталися упродовж півгодини. У результаті стихії на острові Закінф було порушено електропостачання, а на острівці Строфадіа частково обвалився монастир Преображення Господнього.

      Теги: Норвегія Землетрус Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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