Поблизу Греції сталися три потужні землетруси

В Іонічному морі біля берегів Греції в ніч на 4 листопада протягом півгодини сталося три землетруси магнітудою 3,5, 4,7 і 4,9 балів.

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

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Перший землетрус стався о 02:44 за місцевим часом. Епіцентр його поштовхів перебував за 253 кілометри від Афін і за 27 кілометрів від острова Закінф.

Другий землетрус стався через одразу за 20 хвилин після першого. Епіцентр підземних поштовхів був на глибині 10 кілометрів за 285 кілометрів від Афін і за 73 кілометри від острова Закінф.

Останній землетрус магнітудою 4,9 бала стався о 03:12 за місцевим часом біля берегів Греції. Його епіцентр перебував за 47 кілометрів від острова Закінф.

У результаті стихії на цьому острові було порушено електропостачання. Окрім того, на острівці Строфадіа через землетруси частково обвалився побудований в XIII столітті монастир Преображення Господнього.

Нагадаємо, 26 жовтня поблизу берегів Греції було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6.8 бала. Його поштовхи відчували навіть жителі Афін. За даними очевидців, від землетрусу сильно постраждав місцевий порт, а деякі населені пункти лишились без світла. Також, декілька людей отримали незначні травми.