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      Індонезію сколихнув новий землетрус

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      В Індонезії стався ще один землетрус
      В Індонезії стався ще один землетрус / Фото з відкритих джерел

      Індонезія продовжує потерпати від землетрусів, що накривають країну останні місяці. 3 листопада біля її берегів сталися нові підземні поштовхи магнітудою 5,2 бала.

      Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

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      За її даними, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині понад 50 кілометрів та за 54 кілометри на захід від населеного пункту Бенкулу.

      Наразі інформації щодо руйнувань і жертв не надходило. Також не оголошувалася загроза цунамі.

      Нагадаємо, 28 вересня на острові Сулавесі в Індонезії стався землетрус магнітудою в 7,7 бала – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі. Загинуло майже 2 тисячі людей, ще 5 тисяч вважаються зниклими без вісті. Руйнування в двох районах – Петебо і Балароа – були настільки масштабними, що чиновники розглядають можливість оголосити їх масовими похованнями.

      Теги: Землетрус в Індонезії Землетрус Стихійні лиха Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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