Індонезію сколихнув новий землетрус

Індонезія продовжує потерпати від землетрусів, що накривають країну останні місяці. 3 листопада біля її берегів сталися нові підземні поштовхи магнітудою 5,2 бала.

Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

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За її даними, епіцентр землетрусу розташовувався на глибині понад 50 кілометрів та за 54 кілометри на захід від населеного пункту Бенкулу.

Наразі інформації щодо руйнувань і жертв не надходило. Також не оголошувалася загроза цунамі.

Нагадаємо, 28 вересня на острові Сулавесі в Індонезії стався землетрус магнітудою в 7,7 бала – епіцентр був неподалік від узбережжя, поруч із містом Палу. Слідом за поштовхом місто, де проживає близько 350 тисяч людей, накрила шестиметрова хвиля цунамі. Загинуло майже 2 тисячі людей, ще 5 тисяч вважаються зниклими без вісті. Руйнування в двох районах – Петебо і Балароа – були настільки масштабними, що чиновники розглядають можливість оголосити їх масовими похованнями.