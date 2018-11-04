Индонезию всколыхнуло новое землетрясение

Индонезия продолжает страдать от землетрясений, которые накрывают страну последние месяцы. 3 ноября возле ее берегов произошли новые подземные толчки магнитудой 5,2 балла.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

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По ее данным, эпицентр землетрясения располагался на глубине более 50 километров и в 54 км на запад от населенного пункта Бенкулу.

Сейчас информации о разрушениях и жертвах не поступало. Также не объявлялась угроза цунами.

Напомним, 28 сентября на острове Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой в 7,7 балла – эпицентр был неподалеку от побережья, рядом с городом Палу. Вслед за толчком город, где проживает около 350 тысяч человек, накрыла шестиметровая волна цунами. Погибло почти 2 тысячи человек, еще 5 тысяч считаются пропавшими без вести. Разрушения в двух районах – Петебо и Балароа – были настолько масштабными, что чиновники рассматривают возможность объявить их массовыми захоронениями.