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      В Греции произошло мощное землетрясение: фото и видео

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      В Греции произошло мощное землетрясение
      В Греции произошло мощное землетрясение / Фото из Twitter

      В Ионическом море у берегов Греции в ночь с 25 на 26 октября было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6.8 балла. Его толчки чувствовали даже жители Афин.

      Об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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      Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 277 километрах к западу от Афин и залегал на глубине 14 километров. По оценкам геологов землетрясение получило седьмой уровень опасности, что означает "очень сильные" толчки.

      Больше всего стихия сказалась на греческом острове Закинтос, где проживают около 40 тысяч человек. По данным очевидцев, от землетрясения сильно пострадал местный порт, а некоторые населенные пункты остались без света. Также несколько человек получили незначительные травмы.

      Кроме того, после землетрясения последовали несколько повторных толчков, которые ощущались не только в Греции, а также в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии, на Мальте.


      Вблизи берегов Греции произошло сильное землетрясение


      Последствия землетрясения в Греции

       

       

       

       

       

      Теги: Стихийный бедствия Землетрясение Греция
      Источник: 24 Канал
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