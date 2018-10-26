В Греции произошло мощное землетрясение: фото и видео

В Ионическом море у берегов Греции в ночь с 25 на 26 октября было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6.8 балла. Его толчки чувствовали даже жители Афин.

Об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 277 километрах к западу от Афин и залегал на глубине 14 километров. По оценкам геологов землетрясение получило седьмой уровень опасности, что означает "очень сильные" толчки.

Больше всего стихия сказалась на греческом острове Закинтос, где проживают около 40 тысяч человек. По данным очевидцев, от землетрясения сильно пострадал местный порт, а некоторые населенные пункты остались без света. Также несколько человек получили незначительные травмы.

Кроме того, после землетрясения последовали несколько повторных толчков, которые ощущались не только в Греции, а также в Албании, Македонии, Черногории, Турции, Италии, Болгарии, на Мальте.



Вблизи берегов Греции произошло сильное землетрясение



Последствия землетрясения в Греции

#Greece #Earthquake amanece en Zakynthos con algunos daños en Viviendas y deslizamiento de Rocas, un Monasterio en Strofadia tuvo daño en su Torre.

-Al parecer las Carreteras y Red Eléctrica están operativas y *no hay daños Civiles.

Ionian Channel https://t.co/8LCnXtlVrA

pic.twitter.com/c6zZY61l6V — (@GE0_data) 26 жовтня 2018 р.