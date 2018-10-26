У Греції стався потужний землетрус: фото і відео

В Іонічному морі поблизу берегів Греції в ніч з 25 на 26 жовтня було зафіксовано сильний землетрус магнітудою 6.8 бала. Його поштовхи відчували навіть жителі Афін.

Про це йдеться в повідомленні Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

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Зазначається, що епіцентр землетрусу перебував за 277 кілометрів на захід від Афін і залягав на глибині 14 кілометрів. За оцінками геологів землетрус отримав сьомий рівень небезпеки, що означає "дуже сильні" поштовхи.

Найбільше стихія позначилася на грецькому острові Закінтос, де проживають близько 40 тисяч осіб. За даними очевидців, від землетрусу сильно постраждав місцевий порт, а деякі населені пункти лишились без світла. Також, декілька людей отримали незначні травми.

Окрім того, після землетрусу послідували кілька повторних поштовхів, які відчувалися не тільки в Греції, а також в Албанії, Македонії, Чорногорії, Туреччині, Італії, Болгарії, на Мальті.



Поблизу берегів Греції стався сильний землетрус



Наслідки землетрусу у Греції

#Greece #Earthquake amanece en Zakynthos con algunos daños en Viviendas y deslizamiento de Rocas, un Monasterio en Strofadia tuvo daño en su Torre.

-Al parecer las Carreteras y Red Eléctrica están operativas y *no hay daños Civiles.

Ionian Channel https://t.co/8LCnXtlVrA

pic.twitter.com/c6zZY61l6V — (@GE0_data) 26 жовтня 2018 р.