У Греції стався потужний землетрус: фото і відео

Finally going to bed from Greece. #postearthquakeproblems YES, any media can use or show my #chandeliersurvivesGreekearthquake video- just credit Aliz Koletas. #earthquake #Greekearthquake #earthquakeinGreece #aftershocktremors #Patra #westernGreece #Greece #expat #NYCtoGreece pic.twitter.com/kaSha39Btl