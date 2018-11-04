Вблизи Греции произошли три мощные землетрясения

В Ионическом море у берегов Греции в ночь на 4 ноября в течение получаса произошли три землетрясения магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9 баллов.

Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Читайте также: Индонезию всколыхнуло новое землетрясение

Первое землетрясение произошло в 02:44 по местному времени. Эпицентр его толчков находился в 253 км от Афин и в 27 километрах от острова Закинф.

Второе землетрясение произошло через 20 минут после первого. Эпицентр подземных толчков был на глубине 10 километров в 285 километрах от Афин и в 73 километрах от острова Закинф.

Последнее землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в 03:12 по местному времени у берегов Греции. Его эпицентр находился в 47 километрах от острова Закинф.

В результате стихии на этом острове было нарушено электроснабжение. Кроме того, на островке Строфадиа из-за землетрясения частично обрушился построенный в XIII веке монастырь Преображения Господня.

Напомним, 26 октября у берегов Греции было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6.8 баллов. Его толчки чувствовали даже жители Афин. По данным очевидцев, от землетрясения сильно пострадал местный порт, а некоторые населенные пункты остались без света. Также, несколько человек получили незначительные травмы.