11:56
4 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Санаторий для террористов РФ. Путин против голландского сыра
      Вєсті Кремля
      17:30, 3 ноября
      Вести. UA. Жир. Богопослушный Кива. Гройсман в поисках работы
      Вєсті.UA
      18:55, 3 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Вблизи Греции произошли три мощные землетрясения

      9 Читати новину українською
      В Греции произошли три мощных землетрясения
      В Греции произошли три мощных землетрясения / Фото из открытых источников

      В Ионическом море у берегов Греции в ночь на 4 ноября в течение получаса произошли три землетрясения магнитудой 3,5, 4,7 и 4,9 баллов.

      Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

      Читайте также: Индонезию всколыхнуло новое землетрясение

      Первое землетрясение произошло в 02:44 по местному времени. Эпицентр его толчков находился в 253 км от Афин и в 27 километрах от острова Закинф.

      Второе землетрясение произошло через 20 минут после первого. Эпицентр подземных толчков был на глубине 10 километров в 285 километрах от Афин и в 73 километрах от острова Закинф.

      Последнее землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в 03:12 по местному времени у берегов Греции. Его эпицентр находился в 47 километрах от острова Закинф.

      В результате стихии на этом острове было нарушено электроснабжение. Кроме того, на островке Строфадиа из-за землетрясения частично обрушился построенный в XIII веке монастырь Преображения Господня.

      Напомним, 26 октября у берегов Греции было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6.8 баллов. Его толчки чувствовали даже жители Афин. По данным очевидцев, от землетрясения сильно пострадал местный порт, а некоторые населенные пункты остались без света. Также, несколько человек получили незначительные травмы.

      Теги: Землетрясение Греция
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      сегодня , 08:40 "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      Ольга Черненко
      Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      3 ноября , 22:02 Стояти та боятися: в Україну прийшов жахливий Лавкрафт
      Буки в руки
      Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      3 ноября , 20:15 Лучшие фильмы ноября: что посмотреть в конце осени
      Уляна Корицька
      Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      3 ноября , 19:00 Закон обратной силы не имеет, или Почему Крым – украинский
      Аркадий Бабченко
      "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
      3 ноября , 18:59 "Шахтер" в большинстве победил "Динамо" благодаря голу на последней секунде матча
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук