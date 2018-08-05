Снова мощное землетрясение в Индонезии: сообщили об угрозе цунами

На островах Бали и Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Это уже вторая серия толчков за неделю, и в этот раз – мощнее. Власти страны сообщили населению об угрозе цунами.

Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Читайте также: Землетрясение в Индонезии унесло жизни более 10 человек: фото и видео 18+

Источник толчков расположен на глубине 15 километров на северном берегу Ломбока. Пока что информации о пострадавших не поступало.

Несколько секунд ощущались толчки на Бали – испуганные люди выбегали из ресторанов, отелей и дома. Власть пока призывает людей не паниковать.

Напомним, во вторник, 31 июля, спасатели эвакуировали 540 туристов с вулкана Ринджани на острове Ломбок в Индонезии, где те были заблокированы в результате землетрясения магнитудой почти в семь баллов.