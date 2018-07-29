Землетрясение в Индонезии унесло жизни более 10 человек: фото и видео 18+
В результате землетрясения в Индонезии погибли люди. Об этом сообщил представитель Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии Сутопо Нугрохо.
24 канал сообщал, что 29 июля на острове Ломбок в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла.
"Есть жертвы и пострадавшие, разрушены здания", – написал Сутопо Нугрохо в Twitter.
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Reuters сообщает, что жертвами землетрясения стали по меньшей мере 3 людей.
А по данным CGTN, количество жертв землетрясения составляет 12 человек, еще 40 – травмированы.
Источник: 24 Канал
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