Землетрус в Індонезії забрав життя більше 10 людей: фото і відео 18+
Внаслідок землетрусу в Індонезії загинули люди. Про це сповістив представник Агенства з запобігання стихійних лих Індонезії Сутопо Нугрохо.
24 канал повідомляв, що 29 липня на острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бала.
"Є жертви і постраждалі, зруйновані будівлі", – написав Сутопо Нугрохо у Twitter.
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Reuters повідомляє, що жертвами землетрусу стали щонайменше 3 людей.
А за даними CGTN, кількість жертв землетрусу становить 12 осіб, ще 40 – травмовані.
Джерело: 24 Канал
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