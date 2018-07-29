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Один з островів Індонезії сколихнув потужний землетрус

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На острові Ломбок у Індонезії стався землетрус
На острові Ломбок у Індонезії стався землетрус / earthquake.usgs.gov

Геологічна служба США повідомила про те, що на острові Ломбок у Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали.

Про це повідомлено на сайті Геологічної служби США.

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Зазначається, що жодної інформації про жертви чи руйнування немає. Також немає інформації щодо цунамі.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 кілометра.

Населення острова Ломбок становить 3 мільйони людей.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.

Теги: Індонезія Землетрус
Джерело: 24 Канал
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