Один з островів Індонезії сколихнув потужний землетрус
Геологічна служба США повідомила про те, що на острові Ломбок у Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали.
Про це повідомлено на сайті Геологічної служби США.
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Зазначається, що жодної інформації про жертви чи руйнування немає. Також немає інформації щодо цунамі.
Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 кілометра.
Населення острова Ломбок становить 3 мільйони людей.
Нагадаємо, у неділю, 22 липня, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.
Джерело: 24 Канал
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