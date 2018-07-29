Один з островів Індонезії сколихнув потужний землетрус

Геологічна служба США повідомила про те, що на острові Ломбок у Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали.

Про це повідомлено на сайті Геологічної служби США.

Читайте також: Одну з країн Латинської Америки знову сколихнув потужний землетрус

Зазначається, що жодної інформації про жертви чи руйнування немає. Також немає інформації щодо цунамі.

Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 кілометра.

Населення острова Ломбок становить 3 мільйони людей.

Нагадаємо, у неділю, 22 липня, в районі Руйдер провінції Хюрмюзган на півдні Ірану стався землетрус магнітудою 5,7.