Одну з країн Латинської Америки знову сколихнув потужний землетрус
У суботу, 21 липня, в південноамериканському Чилі стався землетрус магнітудою 5,2 бала, постраждалих від стихійного лиха немає.
Про це повідомляє прес-служба Геологічної служби США.
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Зазначається, що епіцентр землетрусу був на глибині понад 100 кілометрів за 42 кілометри на північний схід від населеного пункту Калама.
За попередніми даними, потерпілих і руйнувань в результаті поштовхів немає. Загроза цунамі не оголошувалася.
Нагадаємо, у червня в Чилі трапився потужний землетрус, епіцентр якого розташований на відстані 275 кілометрів на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко.
Джерело: 24 Канал
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