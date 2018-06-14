Потужний землетрус магнітудою у 5,6 сколихнув Чилі

У Чилі трапився потужний землетрус. Епіцентр був розташований на відстані 275 кілометрів на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко.

Вогнище землетрусу залягало на десятикілометровій відстані під землею, передає УНН з посиланням на місцеві видання.

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Наразі інформації про жертв та руйнування немає.

Нагадаємо, 28 травня у районі Нинцзян поблизу міста Сун'юань у Китаї трапився потужний землетрус, магнітудою 5,7. Зазначається, що мешканці Сун'юаня відчули потужні поштовхи та вибігали на вулиці. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 13 кілометрів.