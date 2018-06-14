Потужний землетрус магнітудою у 5,6 сколихнув Чилі
У Чилі трапився потужний землетрус. Епіцентр був розташований на відстані 275 кілометрів на захід від населеного пункту Пуерто-Чакабуко.
Вогнище землетрусу залягало на десятикілометровій відстані під землею, передає УНН з посиланням на місцеві видання.
Читайте також: Буревій та сильні зливи: негода наробила лиха на заході України
Наразі інформації про жертв та руйнування немає.
Нагадаємо, 28 травня у районі Нинцзян поблизу міста Сун'юань у Китаї трапився потужний землетрус, магнітудою 5,7. Зазначається, що мешканці Сун'юаня відчули потужні поштовхи та вибігали на вулиці. Епіцентр землетрусу залягав на глибині близько 13 кілометрів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі