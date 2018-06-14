Мощное землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло Чили

В Чили произошло мощное землетрясение. Эпицентр был расположен на расстоянии 275 километров к западу от населенного пункта Пуэрто-Чакабуко.

Очаг землетрясения залегал на десятикилометровом расстоянии под землей, передает УНН со ссылкой на местные издания.

Читайте также: Ураган и сильные ливни: непогода натворила бед на западе Украины

Пока информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, 28 мая в районе Нинцзян вблизи города Суньюань в Китае произошло мощный землетрясение магнитудой 5,7. Отмечается, что жители Суньюаня, почувствовав мощные толчки, выбегали на улицы. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 13 километров.