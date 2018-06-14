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Мощное землетрясение магнитудой 5,6 всколыхнуло Чили

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В Чили случилось мощное землетрясение
В Чили случилось мощное землетрясение / hindi.firstpost.com

В Чили произошло мощное землетрясение. Эпицентр был расположен на расстоянии 275 километров к западу от населенного пункта Пуэрто-Чакабуко.

Очаг землетрясения залегал на десятикилометровом расстоянии под землей, передает УНН со ссылкой на местные издания.

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Пока информации о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, 28 мая в районе Нинцзян вблизи города Суньюань в Китае произошло мощный землетрясение магнитудой 5,7. Отмечается, что жители Суньюаня, почувствовав мощные толчки, выбегали на улицы. Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 13 километров.

Теги: Чили Землетрясение
Источник: 24 Канал
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