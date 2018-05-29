28 мая в районе Нинцзян вблизи города Суньюань в Китае произошло мощное землетрясение магнитудой 5,7.

Подземные толчки, силой в 5,7, всколыхнули северо-восточную часть Китая, пишет УНН.

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Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Отмечается, что жители Суньюаня почувствовали мощные толчки и выбегали на улицы. Мгновенно сработал механизм экстренного предупреждения. Известно также, что электроснабжение не прекращалось в то время, как мобильная связь несколько раз перебивалась.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине около 13 километров.

Напомним, недавно в Российской Федерации у восточного побережья Камчатки сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 баллов.