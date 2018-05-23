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В России произошло мощное землетрясение

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Вблизи Камчатки в России случилось мощное землетрясение
Вблизи Камчатки в России случилось мощное землетрясение / Фото из открытых источников

В Российской Федерации вблизи восточного побережья Камчатки сеймологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 балла.

Об этом сообщили в пресс-службе камчатского филиала Геофизической службы РАН.

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Сейсмособытие зафиксировано днем 23 мая. Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива
– говорится в сообщении.

В частности, подземный толчок произошел на глубине 51 километра, за 345 километрах к северо-востоку от Петропавловска Камчатского и 128 километров на юг от Усть-Камчатска. Жители этих населенных пунктов ощущали толчки силой 3-4 балла.

В российском МЧС также отметили, что, по данным сейсмостанции Петропавловск, землетрясение не вызвало цунами. После подземных толчков спасатели провели обследование зданий и сооружений.

"По результатам обследования, жертв и разрушений нет, нарушений жизнеобеспечения населения тоже нет", – добавили в ведомстве.

Напомним, 22 мая, в северной части южноамериканской страны Эквадор произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Теги: Новости России Стихийный бедствия Чрезвычайное происшествие Землетрясение
Источник: 24 Канал
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