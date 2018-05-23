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У Росії стався потужний землетрус

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Поблизу Камчатки в Росії трапився потужний землетрус
Поблизу Камчатки в Росії трапився потужний землетрус / Фото з відкритих джерел

У Російській Федерації поблизу східного узбережжя Камчатки сеймологи зафіксували землетрус магнітудою 6,5 бала.

Про це повідомили в прес-службі камчатської філії Геофізичної служби РАН.

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Сейсмоподію зафіксовано вдень 23 травня. Епіцентр землетрусу був розташований в акваторії Камчатської затоки
 – йдеться у повідомленні.

Зокрема, підземний поштовх стався на глибині 51 кілометра, за 345 кілометрів на північний схід від Петропавловська Камчатського і 128 кілометрів на південь від Усть-Камчатська. Жителі цих населених пунктів відчували поштовхи силою 3-4 бали.

У російському МНС також наголосили, що, за даними сейсмостанції Петропавловськ, землетрус не викликав цунамі. Після підземних поштовхів рятувальники провели обстеження будівель і споруд.

"За результатами обстеження жертв і руйнувань немає, порушень життєзабезпечення населення теж немає", – додали у відомстві.

Нагадаємо, 22 травня, у північній частині південноамериканської країни Еквадору стався потужний землетрус магнітудою 5,5 бала.

Теги: Новини Росії Стихійні лиха Землетрус
Джерело: 24 Канал
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